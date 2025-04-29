Дзюба назвал игрока «Реала», который его раздражает: «Очень ограниченный футболист»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает излишне распиаренным самого дорогого футболиста в мире.

Речь идет о вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре, чья рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе – это все-таки не нападающий.

А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит.

Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Потому что тот же Родриго в разы сильнее и качественнее, но его так не пиарят, к сожалению.

Как только против Винисиуса попадает быстрый соперник – все, его нет, он ничего не может – ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь «Райо Вальекано», тогда да, там он будет выделяться.

Я очень хочу, чтобы его отдали, продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдет налево, потому что с Винисиусом они несовместимы. У них одна позиция, они друг другу мешают», – сказал Дзюба.