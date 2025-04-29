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  • Дзюба назвал игрока «Реала», который его раздражает: «Очень ограниченный футболист»

Дзюба назвал игрока «Реала», который его раздражает: «Очень ограниченный футболист»

29 апреля 2025, 23:34
14

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает излишне распиаренным самого дорогого футболиста в мире.

Речь идет о вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре, чья рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

«Реал» сейчас вообще беспомощен, потому что Мбаппе – это все-таки не нападающий.

А Винисиуса я не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит.

Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону. Потому что тот же Родриго в разы сильнее и качественнее, но его так не пиарят, к сожалению.

Как только против Винисиуса попадает быстрый соперник – все, его нет, он ничего не может – ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь «Райо Вальекано», тогда да, там он будет выделяться.

Я очень хочу, чтобы его отдали, продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдет налево, потому что с Винисиусом они несовместимы. У них одна позиция, они друг другу мешают», – сказал Дзюба.

  • В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 48 матчей, забил 20 голов и сделал 14 ассистов.

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Источник: ODDS
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Акрон Реал Дзюба Артем Винисиус
Комментарии (14)
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Томик
1745960381
А кто такая Дзюба?
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mutabor0992
1745962562
Я баклажана тоже не перевариваю.Но кто давал слово онанисту?Он кто такой?
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mutabor0992
1745962617
Да тЗюба вААще пЯтух!!!
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алдан2014
1745964294
Ограниченный винисиус играет в Реале,а Дзюба в акроне
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aldo conte
1745974088
Дзюба стал липовым лучшем бомбардиром сборной и теперь метить в "великие тренеры". Молодой человек, закончи как игрок и начни как тренер и мы посмотрим, что ты можешь. А учить других - это всякая домохозяйка может.
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subbotaspartak
1745978573
Сколько у вас общего, команды немного отличаются...
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Вжыхъ
1745978837
Сколько людей знают Винисиуса и сколько Дзюбу? Иногда лучше промолчать, можно и за умного сойти.
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Garrincha58
1745989548
Дзюба правильно сказал именно проход Мбаппе всё разрушил всю атаку потому что два звёздных одноплановых игрока не должны быть в одной команде и Вини и Мбаппе они оба играют на левом фланге в других позициях они бесполезны, а когда играют оба сразу то просто не знают как и где им играть конечно они оба мастера но вдвоём несовместимы и ни того и ни другого не посадишь на лавку Перес этого не поймёт и жертвой этих обстоятельств оказался Карло, а он тренер с большой буквы и вряд ли кто придёт и сможет всё исправить пока эти звёзды все вместе в команде
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Городовой
1746026652
Вы Дзюбу не трогайте. Его не Виниссиус раздражает, а их разница в цене. А это уважительная причина.
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