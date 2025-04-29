Червиченко ответил, кто сильнее как тренер – Николич или Станкович

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

«Спартак» лишился своего ключевого элемента, за счeт чего он, в принципе, в последних четырeх матчах побеждал – бессовестной поддержки судьи. В этом матче судья ничего не смог выдумать. Единственное – натянул пенальти. Станкович, который привык к сказочному, не мог понять, что происходит: почему, когда футболисты «Спартака» фолят, им тут же ставят штрафные? Бегал весь нервный. Ещe на 50-й минуте не натянули на пенальти – тут вообще вся схема рухнула.

Да, у них хорошее давление на соперника, у них владение мячом, скорость – это всe есть. Только этого мало. Надо ещe в обороне неплохо играть. И тут, мне кажется, как раз разница – в качестве тренеров. Николич просто грамотно расставил свою команду, подобрал грамотный состав, который должен был выдержать этот спартаковский натиск и при возможности просто забить. Всe так и произошло.

Поэтому я очень часто в последнее время говорю, что, на мой взгляд, Николич – тренер лучше, чем Станкович.

ЦСКА действует поступательно – это раз. Во-вторых, они не раскидываются деньгами, как «Спартак». Ну, посмотрите: Гарсия – 18,5 миллиона евро, результаты – ноль голов. У ЦСКА же наоборот – все покупки к месту. Они подбирают защитников фактурных, мощных, но при этом быстрых и жeстких. Посмотрите, Мойзес выдавал весь матч.

Там «Спартак» вышел с тремя низкорослыми игроками и начал туда навешивать. Мне интересно было спросить: кто это выдумал – такую «интересную» игру? У тебя нападающий на полторы-две головы ниже защитников, а ты всю игру ведeшь через навесы?

«Армейцы» – они от раза к разу всe лучше. И потом у них играют не только те, кого покупают за дурные деньги, а те, кто хороши. И особенно хорошо, что у них появляются воспитанники. Посмотрите на Кисляка, который, на мой взгляд, вообще самый лучший сейчас опорник. Джамалутдин Абдулкадыров – как вошeл в состав, как будто он всe время там играл.

Вот этими вещами «армейцы» сейчас очень отличаются от всех команд. Если бы у них было на два очка больше, они бы, вполне возможно, ещe и в чемпионскую гонку вмешались», – считает Червиченко «Радио Движение».