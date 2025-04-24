Мостовой сравнил себя с действующим футболистом «Спартака»: «Играет по-умному»

Александр Мостовой высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьет. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Если бы играл в России, еще забил бы.

Но Барко – хороший футболист», – сказал Мостовой.