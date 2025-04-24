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  • Мостовой сравнил себя с действующим футболистом «Спартака»: «Играет по-умному»

Мостовой сравнил себя с действующим футболистом «Спартака»: «Играет по-умному»

24 апреля 2025, 10:30
8

Александр Мостовой высоко оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьет. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Если бы играл в России, еще забил бы.

Но Барко – хороший футболист», – сказал Мостовой.

  • Барко провел в этом сезоне 31 матч, забив 13 голов и сделав 8 результативных передач.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
Комментарии (8)
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andr45
1745480216
Основное предназначение издания «Бомбардир» — обгаживать «Спартак», клеветать на «Спартак», распространять небылицы о «Спартаке», публично унижать и оскорблять игроков и тренеров «Спартака».
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FWSPM
1745485206
мостовой походу мечтал быть нападающим но не срослось
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lejnin
1745488665
справедливости ради, у Сашки М. 167 голов за карьеру (что немного не 200)...Барко к 26 годам забил 57...думаю, что половину точно забьёт, особенно, если продолжит играть в РПЛ. Так что прогнозист из Сашки М. такой же, как и тренер ))
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