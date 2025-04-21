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  • Педро отреагировал на решение Семака поставить его в защиту

Педро отреагировал на решение Семака поставить его в защиту

21 апреля 2025, 00:50
2

Нападающий «Зенита» Педро дал комментарий после матча с «Химками».

Петербуржцы победили в 25-м туре РПЛ со счетом 1:0. Бразилец вышел в стартовом составе на позиции правого защитника.

«Какие у меня ощущения от игры на позиции правого защитника? Для меня это просто опыт. Самое главное – играть за команду. Мы провели отличный матч. Слава богу, нам удалось добиться результата. Я должен использовать эту возможность по максимуму. Мне удалось сыграть надежно, и мы взяли три очка – это самое главное», – сказал Педро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Педро
Комментарии (2)
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BuenosArgentina
1745186832
Хороший ответ, ну не успели купить защитника друг, прости спасибо !
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raritet
1745210335
И Аршавин при Дике тоже исполнял такую же роль. И тоже неплохо исполнил.
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