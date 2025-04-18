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  • Черданцев призвал исключить из РПЛ клубы с низкой посещаемостью

Черданцев призвал исключить из РПЛ клубы с низкой посещаемостью

Сегодня, 21:46
6

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что клубам с низкой посещаемостью не место в РПЛ.

«Критерий очень простой. Если средняя посещаемость домашних матчей команды составляет менее 50 процентов за сезон, на следующий такая команда не получает лицензию. И ее место занимает следующий по итоговой таблице клуб из Первой лиги, который соответствует этим требованиям по своему дивизиону.

Кто будет возражать? «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»? Нет.

Проблема РПЛ в том, что ключевые решения принимаются простым большинством голосов представителей клубов на собрании, что в корне не верно», – написал Черданцев.

  • Сейчас посещаемость не выступает критерием для лицензирования клубов РПЛ.
  • В турнире лидирует «Краснодар».
  • В зоне вылета идут «Оренбург» и «Факел».

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
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Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1745003326
Во ДЕБИЛ!!!!
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Benifacto
1745004495
а давно он принимает сильнодействующие препараты интересно?
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Старина Хэнк
1745005575
У Чердака чердак потек
Ответить
FCSpartakM
1745006240
Чердак с одной стороны за расширение лиги, с другой- отстранить примерно всех из-за посещаемости.
Ответить
ivany4
1745006728
Были уже предположения насчет весеннего обострения и летней жары?!)) Предположим условная Махачкала заняла 10 место с 35% посещаемостью домашних матчей. А условный Оренбург занял последнее место с 60% посещаемостью. И что, Махачкала давай, до свиданья?!)). Может лучше таких новаторов отправить комментировать поведение зрителей в цирке?? Новизна на лице чердака.))
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Artemka444
1745007479
И себя исключить не забудь
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