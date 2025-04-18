Черданцев призвал исключить из РПЛ клубы с низкой посещаемостью

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что клубам с низкой посещаемостью не место в РПЛ.

«Критерий очень простой. Если средняя посещаемость домашних матчей команды составляет менее 50 процентов за сезон, на следующий такая команда не получает лицензию. И ее место занимает следующий по итоговой таблице клуб из Первой лиги, который соответствует этим требованиям по своему дивизиону.

Кто будет возражать? «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив»? Нет.

Проблема РПЛ в том, что ключевые решения принимаются простым большинством голосов представителей клубов на собрании, что в корне не верно», – написал Черданцев.