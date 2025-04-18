Месси заявил о вреде Гвардиолы мировому футболу

Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал своего экс-тренера Хосепа Гвардиолу.
«Пеп – это другой мир. Он видит то, чего не видят другие. Гвардиола изменил футбол.
Гвардиола навредил футболу тем, что нас, «Барселону», все пытались копировать, не зная, как это делать. У нас была особенная команда с Хави, Андресом Иньестой, Серхио Бускетсом. Идеальное сочетание игроков и тренеров», – сказал Месси.
- Гвардиола с 2016 года тренирует «Манчестер Сити».
- И с «Барсой», и с «Сити» Пеп выигрывал Лигу чемпионов.
- Месси сейчас выступает за «Интер Майами».
Источник: Sportskeeda