Месси заявил о вреде Гвардиолы мировому футболу

Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси охарактеризовал своего экс-тренера Хосепа Гвардиолу.

«Пеп – это другой мир. Он видит то, чего не видят другие. Гвардиола изменил футбол.

Гвардиола навредил футболу тем, что нас, «Барселону», все пытались копировать, не зная, как это делать. У нас была особенная команда с Хави, Андресом Иньестой, Серхио Бускетсом. Идеальное сочетание игроков и тренеров», – сказал Месси.