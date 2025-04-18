Семин отреагировал на возможный уход Лички из «Динамо»

Юрий Семин высказался о возможном увольнении Марцела Лички из «Динамо».

«Я не знаю, могут ли Личку уволить из «Динамо». Об этом знают только руководители клуба, им виднее. Отставка – часть профессии тренера, если нет побед. Но мне кажется, что «Динамо» при Личке развивалось и становилось лучше.

У многих тренеров неудачный период часто бывает после зимнего перерыва. Достаточно долгая пауза, в которой нужно подготовить команду по-особому, ведь нет футбола больше двух месяцев. Кто лучше пройдeт этот этап, тот и выигрывает чемпионат. На данный момент лучше всех проходит этот этап Семак. Наверное, он знает какие-то методы, которые позволяют ему после зимнего перерыва делать команду лучше», – сказал Сeмин.