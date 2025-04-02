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  • Пятибратов заявил об уникальности «Факела»: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»

Пятибратов заявил об уникальности «Факела»: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»

2 апреля 2025, 19:47
8

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов возмутился судейскими ошибками в отношении команды.

– Почему вы решили покинуть клуб?

– Мой уход из «Факела» – это совокупность факторов. Наверное, ключевой момент: во втором тайме с «Краснодаром» мы психологически сломались. Определенная череда событий повлияла на игроков – наверное, нужно было искать какой-то выход из ситуации. Перекладывать на кого-то вину смысла не видел – нужно было мне инициировать уход, чтобы встряхнуть команду.

– Череда событий – это ошибки судей в матчах с «Зенитом» и «Оренбургом»?

– То, что происходило в последнее время, не укладывается в моей голове! Судейские решения напрямую влияли на результат. Понимаете, мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным. Никто до этого не был в такой ситуации. Два матча подряд удаляют наших игроков, причем в середине встречи. А после этого ошибки судей признает экспертная комиссия. На всю страну. Но люди дальше получают назначения.

Какие «дивиденды» мы получаем? Игру в неравных составах, потерянные очки, сниженное психологическое и физическое состояние. Конечно, это из ряда вон выходящее событие. Как тренер может готовить команду к матчу, заведомо играя в меньшинстве?

– И все это повлияло на футболистов?

– Эта ситуация очень сильно сказалась на ребятах. Я могу тренировать атаку, оборону. Но как нам атаковать, если мы больше тайма играем с «Зенитом» в меньшинстве? Вот эти вещи мне, естественно, не понравились. Я с себя ответственность никогда не снимаю, но... Это сильно давило на игроков. «Факел» и так борется за выживание, каждый год у нас самый маленький бюджет. А еще получается игра в неравных условиях. Сложно, когда на футболистов идет такое давление.

Естественно, ошибки, которые были совершены, влияют на результаты. Наверное, эта психологическая атака на игроков дала о себе знать. Плюс на Сергея Божина тоже было воздействие. Его обвиняли в расизме! Эта ситуация не прошла бесследно – мы пропустили в Оренбурге, и как раз-таки по невероятной случайности он забил в свои ворота.

  • Пятибратов подал в отставку после матча 22-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:5).
  • Тренер пробыл в «Факеле» с лета.
  • Воронежцы – в зоне вылета. Их возглавил Игорь Шалимов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Пятибратов Дмитрий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1743612990
Это - футбол России. Безнадёжно коррумпированный. С фуфловыми рекордами. C cancel culture. ((( """
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Mirak92
1743614351
Да что они все жрут такое ??
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andrei-sarap-yandex
1743614631
гори гори ярко ФАКЕЛ в первой лиге.....ФАКЕЛ самый паршивый клуб РПЛ....НА ЗАРПЛАТЕ У ЛУКОЙЛЛа
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Кронштадт65
1743619739
вести себя надо нормально, да играть в футбол, а не регби
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subbotaspartak
1743652162
Факел..... может на батарейки перейти...
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Борис34684
1743653568
Больше всего интересно, что ошибки повлиявшие на результат признают, но результат остаётся тем же и никого за это не наказывают, страна чудес.
Ответить
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