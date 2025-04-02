Пятибратов заявил об уникальности «Факела»: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов возмутился судейскими ошибками в отношении команды.

– Почему вы решили покинуть клуб?

– Мой уход из «Факела» – это совокупность факторов. Наверное, ключевой момент: во втором тайме с «Краснодаром» мы психологически сломались. Определенная череда событий повлияла на игроков – наверное, нужно было искать какой-то выход из ситуации. Перекладывать на кого-то вину смысла не видел – нужно было мне инициировать уход, чтобы встряхнуть команду.

– Череда событий – это ошибки судей в матчах с «Зенитом» и «Оренбургом»?

– То, что происходило в последнее время, не укладывается в моей голове! Судейские решения напрямую влияли на результат. Понимаете, мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным. Никто до этого не был в такой ситуации. Два матча подряд удаляют наших игроков, причем в середине встречи. А после этого ошибки судей признает экспертная комиссия. На всю страну. Но люди дальше получают назначения.

Какие «дивиденды» мы получаем? Игру в неравных составах, потерянные очки, сниженное психологическое и физическое состояние. Конечно, это из ряда вон выходящее событие. Как тренер может готовить команду к матчу, заведомо играя в меньшинстве?

– И все это повлияло на футболистов?

– Эта ситуация очень сильно сказалась на ребятах. Я могу тренировать атаку, оборону. Но как нам атаковать, если мы больше тайма играем с «Зенитом» в меньшинстве? Вот эти вещи мне, естественно, не понравились. Я с себя ответственность никогда не снимаю, но... Это сильно давило на игроков. «Факел» и так борется за выживание, каждый год у нас самый маленький бюджет. А еще получается игра в неравных условиях. Сложно, когда на футболистов идет такое давление.

Естественно, ошибки, которые были совершены, влияют на результаты. Наверное, эта психологическая атака на игроков дала о себе знать. Плюс на Сергея Божина тоже было воздействие. Его обвиняли в расизме! Эта ситуация не прошла бесследно – мы пропустили в Оренбурге, и как раз-таки по невероятной случайности он забил в свои ворота.