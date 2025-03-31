Гурцкая – о новом тренере «Факела»: «Сегодня у них встреча в Москве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию со сменой тренера в «Факеле».
– Я связывался с «Факелом». Они не подтвердили назначение Ребко. В том числе исполняющим обязанности. Сегодня у них с кем-то встреча в Москве.
– С Юраном? Панков написал, что он хочет возглавить «Факел».
– Не знаю, чего хочет Юран. Сегодня у спортивного блока «Факела» встреча в Москве. Я сказал им: «Вы уже, считай, вылетели. Тренер Ребко – тот, кто вернет «Факел» в РПЛ? С ним будете работать полтора года?»
Я не понимаю смысла брать тренера на восемь матчей. Если берешь, то под задачу: вернуть команду в РПЛ.
- Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
- Дмитрий Пятибратов покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
- Сообщалось, что «Факел» может назначить Александра Кержакова.
Источник: «Это футбол, брат!»