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  • Гурцкая – о новом тренере «Факела»: «Сегодня у них встреча в Москве»

Гурцкая – о новом тренере «Факела»: «Сегодня у них встреча в Москве»

31 марта 2025, 19:19
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию со сменой тренера в «Факеле».

– Я связывался с «Факелом». Они не подтвердили назначение Ребко. В том числе исполняющим обязанности. Сегодня у них с кем-то встреча в Москве.

– С Юраном? Панков написал, что он хочет возглавить «Факел».

– Не знаю, чего хочет Юран. Сегодня у спортивного блока «Факела» встреча в Москве. Я сказал им: «Вы уже, считай, вылетели. Тренер Ребко – тот, кто вернет «Факел» в РПЛ? С ним будете работать полтора года?»

Я не понимаю смысла брать тренера на восемь матчей. Если берешь, то под задачу: вернуть команду в РПЛ.

  • Воронежцы идут на предпоследнем месте в РПЛ после 22 туров. Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.
  • Дмитрий Пятибратов покинул тренерский пост после поражения 0:5 от «Краснодара».
  • Сообщалось, что «Факел» может назначить Александра Кержакова.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Факел Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
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Taps
1743442789
Какая позорная бабская фамилия.
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FCSpartakM
1743446225
Надеюсь Факел вылетит надолго, невозможно на их игру смотреть, это антифутбол, лучше пусть питерский Сочи бегает в вышке.
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VPERDIV SPARTAK
1743450379
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