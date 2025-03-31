Гурцкая – о новом тренере «Факела»: «Сегодня у них встреча в Москве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию со сменой тренера в «Факеле».

– Я связывался с «Факелом». Они не подтвердили назначение Ребко. В том числе исполняющим обязанности. Сегодня у них с кем-то встреча в Москве.

– С Юраном? Панков написал, что он хочет возглавить «Факел».

– Не знаю, чего хочет Юран. Сегодня у спортивного блока «Факела» встреча в Москве. Я сказал им: «Вы уже, считай, вылетели. Тренер Ребко – тот, кто вернет «Факел» в РПЛ? С ним будете работать полтора года?»

Я не понимаю смысла брать тренера на восемь матчей. Если берешь, то под задачу: вернуть команду в РПЛ.