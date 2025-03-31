«Рубин» высмеял комментатора, назвавшего «Зенит» «нашей командой»

В «Рубине» с юмором отреагировали на слова комментатора «Матч ТВ» Михаила Крестинина.

Казанцы на выезде проиграли «Зениту» со счетом 0:4.

Крестинин комментировал матч вместе с Геннадием Орловым и Павлом Богдановым.

После финального свистка он сказал: «4:0 – победа нашей команды, победа «Зенита».

«Рубин» высмеял заявление комментатора, выложив фрагмент трансляции и мем с радующимися героями сериала «Во все тяжкие» на фоне «Газпром Арены».

«Комментаторская после матча», – написали казанцы внутри ролика.