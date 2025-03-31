Рабинер прокомментировал тренерскую отставку в «Факеле»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался об уходе тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова.

Пятибратов пришел по ходу сезона.

Его должен сменить Алексей Ребко из дубля «Факела».

Воронежцы – в зоне вылета.

«Пятибратова отправили в отставку. Ничего удивительного – это же «Факел». У Романа Асхабадзе в любой непонятной ситуации выход один – менять тренера. Хотя в данном случае все действительно выглядело как-то совсем тоскливо», – написал Рабинер.