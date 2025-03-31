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Раскрыта сумма дорожных штрафов Кокорина

31 марта 2025, 08:38
1

Источник обнародовал сумму штрафов Александра Кокорина за нарушение ПДД.

«Кокорин оказался злостным нарушителем ПДД. Форвард живeт на Кипре, но частенько прилетает в Москву, где стабильно отмечается штрафами. В день игрок может собрать больше десяти нарушений.

Футболиста ловили на серьeзных превышениях, с телефоном за рулeм, непристeгнутым ремнeм, он останавливался и поворачивал в неположенных местах. Есть фото, как Кокорин летит по Хорошeвскому району неподалeку от своего ЖК со скоростью 152 км/ч (при разрешeнных 60) и показывает средний палец в камеру.

BMW M5 CS (такая стоит около 17 миллионов рублей) Кокорин купил в 2021 году. С того времени на бэху футболиста с номерами ВОР прилетело 1511 штрафов – на 1 миллион 618 тысяч рублей. Так как деньги имеются, всe это быстро оплачивается.

В парке Кокорина также есть старенький порш-макан Тurво 2014 года с номерами ХАМ (цена около 4 миллионов рублей). А в 2024-м футболист купил китайца Lixiang L9 2024 за 8 миллионов рублей. На него поставил красивые номера 009, потому что играет под 9-м номером. На этих тачках форвард ездит реже, но штрафы тоже присутствуют – около 40, в том числе за отсутствие ОСАГО», – написал SHOT.

  • Кокорин с 2022 года выступает за «Арис».
  • Игрок брал РПЛ с «Зенитом».
  • В 2018-2019 году игрок был в тюрьме.

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Источник: телеграм-канал SHOT
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1747741115
У нас общество равных возможностей, просто у Кокорина они равнее немного. """
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