Раскрыта сумма дорожных штрафов Кокорина

Источник обнародовал сумму штрафов Александра Кокорина за нарушение ПДД.

«Кокорин оказался злостным нарушителем ПДД. Форвард живeт на Кипре, но частенько прилетает в Москву, где стабильно отмечается штрафами. В день игрок может собрать больше десяти нарушений.

Футболиста ловили на серьeзных превышениях, с телефоном за рулeм, непристeгнутым ремнeм, он останавливался и поворачивал в неположенных местах. Есть фото, как Кокорин летит по Хорошeвскому району неподалeку от своего ЖК со скоростью 152 км/ч (при разрешeнных 60) и показывает средний палец в камеру.

BMW M5 CS (такая стоит около 17 миллионов рублей) Кокорин купил в 2021 году. С того времени на бэху футболиста с номерами ВОР прилетело 1511 штрафов – на 1 миллион 618 тысяч рублей. Так как деньги имеются, всe это быстро оплачивается.

В парке Кокорина также есть старенький порш-макан Тurво 2014 года с номерами ХАМ (цена около 4 миллионов рублей). А в 2024-м футболист купил китайца Lixiang L9 2024 за 8 миллионов рублей. На него поставил красивые номера 009, потому что играет под 9-м номером. На этих тачках форвард ездит реже, но штрафы тоже присутствуют – около 40, в том числе за отсутствие ОСАГО», – написал SHOT.