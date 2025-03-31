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  • Пятибратов детально прокомментировал отставку из «Факела»

Пятибратов детально прокомментировал отставку из «Факела»

31 марта 2025, 00:55
5

Уже бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал свою отставку.

  • Пятибратов пришел по ходу сезона.
  • Его должен сменить Алексей Ребко из дубля «Факела».
  • Воронежцы – в зоне вылета.

«На нашу команду многое свалилось в последнее время. Ни один клуб в мире, в том числе в России, в СССР, не сталкивался с тем, что два подряд удаления в одной команде повлияли на результат матча, и после этого экспертная комиссия признала бы эти удаления ошибочными. Естественно, в меньшинстве нам было тяжело доминировать в матче с «Зенитом», и то же самое в игре с «Оренбургом». Через это ребята проходят, тренер тренирует, но есть вещи, на которые тренер повлиять не может – это судейские ошибки.

Система ВАР работала, но нам никто не помог, и мы проиграли эти матчи. Да, мы были побеждены, но мы не сломлены! Клуб будет развиваться, ребята отдают все силы, мы хорошо работали, но наш максимум пока такой. И нашим болельщикам не должно быть стыдно за ребят. Я живу по принципу – лучше иногда падать, чем вообще не летать. Я горжусь, что был два раза тренером этой команды, я набрался опыта, видел, как большие команды живут.

К сожалению, Марков – наш лучший бомбардир последних двух лет – покинул команду. Клуб пытался его сохранить, но таковы реалии. Пришли ребята, которые имеют мастерство, естественно, стараются, но им нужно время. Ковалев пришел из Чемпионата Беларуси не из самого лучшего клуба, Габараев – из Чемпионата Казахстана, Саша Ломовицкий – в аренде, сразу видно его качество, Белайди Пуси на флажке мы взяли, наверное, вместо Маркова. К сожалению, пока ему не удалось сыграть. Во-первых, он пришел в самый последний момент, не зная языка, плюс сейчас Рамадан был – сами понимаете сложность.

Но эта команда будет жить, я, естественно, не ищу оправданий, свою ответственность я признаю. Но смотрите: команда организованная, команда дисциплинированная, команда обученная. С «Краснодаром» «Факел» в первом тайме, если в чем-то и уступал хозяевам, то не критично. До этого тура всего лишь шесть команд пропустили меньше нас, то есть мы умеем правильно играть без мяча, а чтобы играть с мячом, нужно качество. За качество нужно платить, качество дорого стоит. Нет ни одной команды, которая без высококвалифицированной группы атаки добивалась бы результата. У нас хорошие игроки, но разные причины. Естественно, в этой ситуации кто-то должен был взять на себя такую миссию.

Я благодарю руководителей футбольного клуба «Факел», всех болельщиков, огромное спасибо моим детям, которые поддерживали меня, и моей супруге – уж она точно знает, что мне пришлось пережить за эти дни. Я чувствовал поддержку, чувствовал любовь людей. Каждый, кто работает в «Факеле», работает сердцем и душой. Да, не получилось, надо сказать: «Извините», может быть, чьи-то ожидания мы не оправдали, но мы старались! Мы не спали, мы много работали. Такова воля тренера. Мы еще будем с вами встречаться в РПЛ, поверьте мне», – сказал Пятибратов журналистам.

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Источник: «TV Губерния»
Россия. Премьер-лига Факел Пятибратов Дмитрий
Комментарии (5)
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Борис34684
1743374805
Команда без денег, поставщик очков первой пятерки.
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DOCTOR PENALTY
1743403122
Грустно... Печально... Откровенно... """ Может, лучше сделать шаг назад, в ЛЛМ, перезагрузиться и попробовать ещё раз? """
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Gospod
1743423116
Я болельщик Факела. яочень зочнтся сказать о Пятибратове. Я не виню его в том, что он плохой тренер. Отнюдь.. с его приходоиюм команда играла.. А далее я нн понимал, что делает руеоводство с составом!!! И вина треннра туттоде есть!! Отлают Акбашева, Отдают по соглашегию сторон Черова и Мастерного!! Эти игрокт снйчас Тащат Черноморец в высшую лигу!°° зачем отдавать ишроеов с котооыми Ташуев побнжлал Спартак и брать Дзиовых и им подобных из Беларуси??!! Модет футбольным функционерам ОЧЕНЬ нуднл чтобы были трансферы?! Чтобы заработать денюжку ?! В медсезонье ОТДАЮТ за 350к Единственрого забивающего нападающего и проишрывают следующие 4 игры с нулем!?!? ну кто ту идиоты?! ВСЕ- Все руководство с тренером!! А то, что Азмат НЕ опустят в ФНЛ было ронятно сращу.. и 2 жтих удаления. конечно на совести РПЛ!! Они не решающие.. Асзабадзе Самедов и Пятибратов САМИ слили команду в ФНЛ!!
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