Пятибратов детально прокомментировал отставку из «Факела»

Уже бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал свою отставку.

Пятибратов пришел по ходу сезона.

Его должен сменить Алексей Ребко из дубля «Факела».

Воронежцы – в зоне вылета.

«На нашу команду многое свалилось в последнее время. Ни один клуб в мире, в том числе в России, в СССР, не сталкивался с тем, что два подряд удаления в одной команде повлияли на результат матча, и после этого экспертная комиссия признала бы эти удаления ошибочными. Естественно, в меньшинстве нам было тяжело доминировать в матче с «Зенитом», и то же самое в игре с «Оренбургом». Через это ребята проходят, тренер тренирует, но есть вещи, на которые тренер повлиять не может – это судейские ошибки.

Система ВАР работала, но нам никто не помог, и мы проиграли эти матчи. Да, мы были побеждены, но мы не сломлены! Клуб будет развиваться, ребята отдают все силы, мы хорошо работали, но наш максимум пока такой. И нашим болельщикам не должно быть стыдно за ребят. Я живу по принципу – лучше иногда падать, чем вообще не летать. Я горжусь, что был два раза тренером этой команды, я набрался опыта, видел, как большие команды живут.

К сожалению, Марков – наш лучший бомбардир последних двух лет – покинул команду. Клуб пытался его сохранить, но таковы реалии. Пришли ребята, которые имеют мастерство, естественно, стараются, но им нужно время. Ковалев пришел из Чемпионата Беларуси не из самого лучшего клуба, Габараев – из Чемпионата Казахстана, Саша Ломовицкий – в аренде, сразу видно его качество, Белайди Пуси на флажке мы взяли, наверное, вместо Маркова. К сожалению, пока ему не удалось сыграть. Во-первых, он пришел в самый последний момент, не зная языка, плюс сейчас Рамадан был – сами понимаете сложность.

Но эта команда будет жить, я, естественно, не ищу оправданий, свою ответственность я признаю. Но смотрите: команда организованная, команда дисциплинированная, команда обученная. С «Краснодаром» «Факел» в первом тайме, если в чем-то и уступал хозяевам, то не критично. До этого тура всего лишь шесть команд пропустили меньше нас, то есть мы умеем правильно играть без мяча, а чтобы играть с мячом, нужно качество. За качество нужно платить, качество дорого стоит. Нет ни одной команды, которая без высококвалифицированной группы атаки добивалась бы результата. У нас хорошие игроки, но разные причины. Естественно, в этой ситуации кто-то должен был взять на себя такую миссию.

Я благодарю руководителей футбольного клуба «Факел», всех болельщиков, огромное спасибо моим детям, которые поддерживали меня, и моей супруге – уж она точно знает, что мне пришлось пережить за эти дни. Я чувствовал поддержку, чувствовал любовь людей. Каждый, кто работает в «Факеле», работает сердцем и душой. Да, не получилось, надо сказать: «Извините», может быть, чьи-то ожидания мы не оправдали, но мы старались! Мы не спали, мы много работали. Такова воля тренера. Мы еще будем с вами встречаться в РПЛ, поверьте мне», – сказал Пятибратов журналистам.