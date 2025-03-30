Черчесов отреагировал на интерес «Ростова»

Станислав Черчесов высказался об интересе «Ростова».

– А как дела у вас самого? Что скажете об информации об интересе к вам «Ростова»?

– Внимательно изучил пост в телеграме, который вы мне скинули, – талантливо написано, мне даже понравилось. Многие в курсе, что я уже давно знаком с Саввиди, о возможном возвращении которого в «Ростов» сейчас много разговоров. Иван Игнатьевич даже опосредованно причастен к нашим успехам в «Ференцвароше» – в свое время пошел навстречу в плане цены на нигерийского опорника Андерсона Эсити при его трансфере из ПАОК.

Так что логично, что тут можно задаться вопросом о Черчесове и «Ростове», что автор публикации и сделал.