У Черчесова появился вариант в РПЛ

Станислав Черчесов летом может возглавить клуб РПЛ. Речь о «Ростове».
«Некоторое время назад с Черчесовым связался российский предприниматель Иван Саввиди (именно он, вероятнее всего, в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций «Ростова»). Саввиди давно знаком с Черчесовым и он предложил тренеру, чтобы тот возглавил ростовскую команду.
Черчесов не дал Саввиди окончательного ответа, не сказав ни да, ни нет», – написал источник.
- Зимой Черчесова уволили из сборной Казахстана.
- Последний клуб РПЛ в тренерской карьере Черчесова – «Динамо» (2014-2015 годы).
- «Ростов» сейчас тренирует Джонатан Альба.
Источник: телеграм-канал Sport Baza