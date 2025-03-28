У Черчесова появился вариант в РПЛ

Станислав Черчесов летом может возглавить клуб РПЛ. Речь о «Ростове».

«Некоторое время назад с Черчесовым связался российский предприниматель Иван Саввиди (именно он, вероятнее всего, в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций «Ростова»). Саввиди давно знаком с Черчесовым и он предложил тренеру, чтобы тот возглавил ростовскую команду.

Черчесов не дал Саввиди окончательного ответа, не сказав ни да, ни нет», – написал источник.