Ташуев прокомментировал ничью «Ахмата» со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Мы всегда хотим большего. В этом матче и «Спартак» хотел большего, и мы. Думаю, закономерный результат. Моменты были и у нас, и у «Спартака». Понимали силу «Спартака» и что будет битва. Может быть, не столь был смотрибельный футбол с точки зрения креативной составляющей, но соперники давали мало пространства друг другу, было много единоборств. Но футбол часто красит энергия бойцов. Она держит в напряжении, в том числе и болельщиков.

Позитивный матч в том плане, что мы не уступали лидеру и до конца боролись за инициативу. Обе команды хотели выиграть. Это закономерный результат. Мы должны держать такой уровень интенсивности со всеми командами.

Что касается игры Шелии, чем силен хороший вратарь: когда мало моментов, но ты реагируешь в нужный момент. Как среагировал Максименко в ситуации с Мелкадзе. Так же и Гиорги. Качество проявляется тогда, когда мало моментов, но в нужный момент сконцентрирован и готов совершить этот маленький сейв, чтобы помочь команде. Заслуженно», – сказал Ташуев.