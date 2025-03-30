Семак – о Соболеве в старте на «Рубин»: «Дадим ему еще один шанс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал попадание Александра Соболева в старт на матч 22-го тура РПЛ против «Рубина».
«Попадание Соболева в стартовый состав связано с его игрой, с его состоянием во время тренировочных занятий. Соболев хорошо выглядел во время этой паузы – он эмоционально готов выйти в старте. Дадим ему ещe один шанс», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
- У Соболева 0+0 за «Зенит» в РПЛ.
- Матч начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Источник: «Бомбардир»