Семак – о Соболеве в старте на «Рубин»: «Дадим ему еще один шанс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал попадание Александра Соболева в старт на матч 22-го тура РПЛ против «Рубина».

«Попадание Соболева в стартовый состав связано с его игрой, с его состоянием во время тренировочных занятий. Соболев хорошо выглядел во время этой паузы – он эмоционально готов выйти в старте. Дадим ему ещe один шанс», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».