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  • «Краснодар» забил победный гол против «Факела» с нарушением правил

«Краснодар» забил победный гол против «Факела» с нарушением правил

30 марта 2025, 16:01
8

«Краснодар» забил первый гол в матче 22-го тура РПЛ против «Факела» (5:0) после нарушения правил.

Хозяева разыграли свободный удар с неправильной точки.

«На 53-й минуте матча судья Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил и назначил свободный удар, но затем он закрыл глаза на действия «быков», которые ввели мяч в игру совсем с другого места.

Причем арбитр все это видел – он смотрел на краснодарцев. Карасеву следовало остановить игру и предложить выполнить свободный совсем с другого места, но он этого не сделал и дал хозяев поля провести первую голевую атаку.

Краснодарцы в том моменте извлекли незаслуженное преимущество» – написал эксперт по судейству Александр Бобров.

  • «Краснодар» лидирует с 6-очковым отрывом.
  • У конкурентов матч в запасе.
  • Следующий соперник «Краснодара» – «Акрон» (5 апреля).

Скриншоты трансляции «Матч Премьер»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Краснодар
Комментарии (8)
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Krasnodar 123
1743339885
Ага только это называется не от той травинки !!!!
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Semenycch
1743339977
Матч не смотрел. Но вообще то таких моментов в каждом матче много и называть это ошибкой рефери наверное неверно.
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sochi-2013
1743340542
придется матч переигрывать. Краснодар должен выставить только своих воспитанников. а лучше сразу баранку, чтобы не путались под ногами
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JIEGEHDA
1743340897
Это называется высосать из пальца. Как и красная факелу против Зенита. Где матч шёл на один результат и таким и закончился
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Max-Min-vkontakte
1743343499
нуу, по этой логике можно и вовсе сказать, что все пять голов Краснодар забил с нарушением правил))
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DOCTOR PENALTY
1743344575
Однозначно будет назначена переигровка! )))
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743344708
Жесть...расчехляй трубу грязьпром. Необходимо привлечь все возможные компетентные органы к расследованию. Анулировать результат, лишить всех набраных очков и передать в фонд питэрских ****
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