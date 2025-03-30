«Краснодар» забил победный гол против «Факела» с нарушением правил

«Краснодар» забил первый гол в матче 22-го тура РПЛ против «Факела» (5:0) после нарушения правил.
Хозяева разыграли свободный удар с неправильной точки.
«На 53-й минуте матча судья Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил и назначил свободный удар, но затем он закрыл глаза на действия «быков», которые ввели мяч в игру совсем с другого места.
Причем арбитр все это видел – он смотрел на краснодарцев. Карасеву следовало остановить игру и предложить выполнить свободный совсем с другого места, но он этого не сделал и дал хозяев поля провести первую голевую атаку.
Краснодарцы в том моменте извлекли незаслуженное преимущество» – написал эксперт по судейству Александр Бобров.
- «Краснодар» лидирует с 6-очковым отрывом.
- У конкурентов матч в запасе.
- Следующий соперник «Краснодара» – «Акрон» (5 апреля).
Скриншоты трансляции «Матч Премьер»
Источник: «Спорт-Экспресс»