«Краснодар» забил победный гол против «Факела» с нарушением правил

«Краснодар» забил первый гол в матче 22-го тура РПЛ против «Факела» (5:0) после нарушения правил.

Хозяева разыграли свободный удар с неправильной точки.

«На 53-й минуте матча судья Сергей Карасев правильно зафиксировал нарушение правил и назначил свободный удар, но затем он закрыл глаза на действия «быков», которые ввели мяч в игру совсем с другого места.

Причем арбитр все это видел – он смотрел на краснодарцев. Карасеву следовало остановить игру и предложить выполнить свободный совсем с другого места, но он этого не сделал и дал хозяев поля провести первую голевую атаку.

Краснодарцы в том моменте извлекли незаслуженное преимущество» – написал эксперт по судейству Александр Бобров.

«Краснодар» лидирует с 6-очковым отрывом.

У конкурентов матч в запасе.

Следующий соперник «Краснодара» – «Акрон» (5 апреля).

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