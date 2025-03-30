Личка – об участии «Динамо» в чемпионской гонке: «Я настроен оптимистично»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка верит в чемпионство.
«Я уверен, что и «Зенит», и «Краснодар», и «Спартак» еще потеряют очки. У нас еще будут личные встречи с ними. Это значит, мы еще можем отнять у них очки. Я настроен оптимистично. Мы будем стараться мешать им.
Почему не верить в то, что получится, как год назад? Если ты не веришь в себя, не надо делать то, что ты делаешь», – сказал Личка.
- «Динамо» отстает от 1-го места на 4 очка.
- Следующий соперник – ЦСКА (6 апреля).
- «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»