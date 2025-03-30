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Мойзес изобразил гориллу после гола в ворота «Динамо Мх»

30 марта 2025, 00:33
24

Защитник ЦСКА Мойзес оригинально отпраздновал гол в ворота «Динамо Мх» (2:0). Игрок изобразил гориллу. За снятую майку он получил желтую карточку.

– Что скажете по поводу желтой карточки? Вас поменяли из‑за нее?

– Да, поменяли только из‑за желтой карточки, но это нормально. Я так выразил свои эмоции, это был мой выбор.

– Почему так отпраздновали гол?

– Мне очень нравится животное горилла, я хотел выразить эмоции, сымитировав его. Я знаю, что делаю, понятно, что есть риск получить желтую карточку.

  • У ЦСКА 5 побед подряд.
  • Команда поднялась на 5-е место РПЛ.
  • Следующий соперник – «Динамо».

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Мх ЦСКА Мойзес
Комментарии (24)
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Борис34684
1743304179
Скорее всего Мойзес прикололся над нытиком Сирожей Сыроежкиным, ему на всех стадионах уханье мерещится. Молоток Мойзес.
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Тинез Розоп
1743308628
А Венделу слабо?…
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Каратель помойников
1743309492
А в это время вендаль сидя у телевизора начал показывать мойзесу факи
Ответить
АЛЕКС 58
1743311999
Молодец! Не то что плаксы зажравшиеся из Зенита.
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DOCTOR PENALTY
1743313628
На следующей игре ждём флешмоба с бананами. ) """
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rash1959
1743313780
Вот если бы не прочитал эту лабуду про горилу, так и не знал бы о чём всё. Мне показалось, он просто показал мускулатуру. Вся ху--- идёт от сми, они раздувают ненужную байду. Смотрите футбол, а не то, что вокруг него. Журналистам видимо интереснее шататься "около футбола".
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almanev
1743318321
Какая горилла, он просто напрягся, мышцы показывает, а не гориллу. Что за конченный придумал эту новость?
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Каратель помойников
1743321240
Если,как утверждает источник,Мойзес показал гориллу и за это получил карточку,то судью надо отстранить пожизненно за расовую дискриминацию))) он оскорбил чувства Мойзеса
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FWSPM
1743321651
Главное что нужно заметить - никто бананы ему не кидал...почему так ?
Ответить
anatolich72
1743323457
А зачем что-то изображать?
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