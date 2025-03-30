Мойзес изобразил гориллу после гола в ворота «Динамо Мх»

Защитник ЦСКА Мойзес оригинально отпраздновал гол в ворота «Динамо Мх» (2:0). Игрок изобразил гориллу. За снятую майку он получил желтую карточку.

– Что скажете по поводу желтой карточки? Вас поменяли из‑за нее?

– Да, поменяли только из‑за желтой карточки, но это нормально. Я так выразил свои эмоции, это был мой выбор.

– Почему так отпраздновали гол?

– Мне очень нравится животное горилла, я хотел выразить эмоции, сымитировав его. Я знаю, что делаю, понятно, что есть риск получить желтую карточку.

У ЦСКА 5 побед подряд.

Команда поднялась на 5-е место РПЛ.

Следующий соперник – «Динамо».

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»