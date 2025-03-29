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  • В РФС ответили на подозрения «Факела», что их судят предвзято

В РФС ответили на подозрения «Факела», что их судят предвзято

29 марта 2025, 23:53
3

Председатель судейского комитета и ЭСК Павел Каманцев прокомментировал претензии «Факела» по судейству.

  • В стане воронежцев полагают, что их судят предвзято.
  • «Факел» – в зоне вылета.
  • Завтра, 30 марта, «Факел» сыграет с «Краснодаром» в 22-м туре.

– Есть мнение, что «Факел» предвзято судят. ЭСК РФС два тура отменяет красные карточки их игрокам.

– А вы смотрели все решения по матчу «Оренбург» – «Факел»? Не говорю, что там было великолепное судейство. На 24-й минуте не удалили Ломовицкого, не назначили пенальти в ворота «Факела» и неверно вынесли красную карточку. Мне кажется, что о предвзятости мы говорить не можем. То, что были неоптимальные решения, – это мы признаeм.

В начале чемпионата было два тура подряд с Махачкалой, где все говорили, что их топят и убивают. Я всегда говорил, что на дистанции всe выравнивается. Одна-две команды могут выбиваться. У нас есть статистика. Мы ведeм ошибки за и против. У нас база больше четырeх лет. Могу сказать, что дистанция между ключевыми ошибками в пользу и против команд сократилась. Всe идeт на стабильном уровне. Если бы кто-то предвзято судил, зачем бы мы признавали эти красные карточки? Я не знаю, как эта конспирология работает.

Мы общались на эту тему с Романом Асхабадзе. Я ему объяснил нашу позицию. Думаю, он еe не до конца принял, но он меня услышал. Как руководитель и болельщик клуба, который находится со спортивной точки зрения в крайне опасной ситуации, я их понимаю, что судейство не устраивает. Как и любую команду, находящуюся на данной строчке.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (3)
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Каратель помойников
1743319847
Самого великого вендаяля обскорбили и сырожку заставляете извинятся.ведмедев такого не простит,ведь в его понимании не гоже барину перед халопом шапку ломать
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Владимир-Филиппов-vkontak
1743333723
Про предвзятое судейство фукел сможет узнать лично через пару лет, когда будет болтаться во второй лиге
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Gospod
1743423532
есть ВАР!! Наз он тогда нуден , если Якимова удалябт ЯвнлО не ща фол послндней наднжды и НЕ ХОТЯТ смотреть во время игры!!! Что ща хрень тогда этот ВАР в России!?!?!
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