В РФС ответили на подозрения «Факела», что их судят предвзято

Председатель судейского комитета и ЭСК Павел Каманцев прокомментировал претензии «Факела» по судейству.

В стане воронежцев полагают, что их судят предвзято.

«Факел» – в зоне вылета.

Завтра, 30 марта, «Факел» сыграет с «Краснодаром» в 22-м туре.

– Есть мнение, что «Факел» предвзято судят. ЭСК РФС два тура отменяет красные карточки их игрокам.

– А вы смотрели все решения по матчу «Оренбург» – «Факел»? Не говорю, что там было великолепное судейство. На 24-й минуте не удалили Ломовицкого, не назначили пенальти в ворота «Факела» и неверно вынесли красную карточку. Мне кажется, что о предвзятости мы говорить не можем. То, что были неоптимальные решения, – это мы признаeм.

В начале чемпионата было два тура подряд с Махачкалой, где все говорили, что их топят и убивают. Я всегда говорил, что на дистанции всe выравнивается. Одна-две команды могут выбиваться. У нас есть статистика. Мы ведeм ошибки за и против. У нас база больше четырeх лет. Могу сказать, что дистанция между ключевыми ошибками в пользу и против команд сократилась. Всe идeт на стабильном уровне. Если бы кто-то предвзято судил, зачем бы мы признавали эти красные карточки? Я не знаю, как эта конспирология работает.

Мы общались на эту тему с Романом Асхабадзе. Я ему объяснил нашу позицию. Думаю, он еe не до конца принял, но он меня услышал. Как руководитель и болельщик клуба, который находится со спортивной точки зрения в крайне опасной ситуации, я их понимаю, что судейство не устраивает. Как и любую команду, находящуюся на данной строчке.