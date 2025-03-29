Раскрыт еще один известный человек, которому Слуцкий оплатил лечение: «Перевел с запасом»

Журналист Спортса Владимир Иванов рассказал, что Леонид Слуцкий финансово помог не только Отару Кушанашвили.

«5 лет назад мы делали интервью с Евгением Загорулько – самым титулованным тренером в истории прыжков в высоту.

И среди прочего он, тяжело болевший тогда, сказал:

– Моей задачей было готовить людей на медали самых больших стартов. В итоге у меня четыре ордена. И что теперь, жопу ими подтереть? Я даже в больницу не могу попасть!

– Почему?

– ФМБА лечит только спортсменов. У нас в клинике только направления, все лечения – платные. И что мне дает этот орден «За заслуги перед Отечеством»? Даже нет льготы на койку в больнице. Ничего! Все копейки, которые заработал, теперь трачу на лечение. Что дальше? Если подохну – то ладно, а если буду прикован к постели?

На следующий день Слуцкий нашел номер Петровича. С которым они не были знакомы. Позвонил. И с запасом перевел денег на лечение.

Загорулько потом признался мне, что одно из самых удивительных событий в его жизни:

– Давно уже перестал верить в чудеса. И что государство или какой-то добрый дядя со стороны мне в чем-то поможет. Скорее наоборот. И тут вдруг, когда мне под 80, – такое…» – сообщил Иванов.