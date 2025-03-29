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  • Раскрыт еще один известный человек, которому Слуцкий оплатил лечение: «Перевел с запасом»

Раскрыт еще один известный человек, которому Слуцкий оплатил лечение: «Перевел с запасом»

29 марта 2025, 11:36
7

Журналист Спортса Владимир Иванов рассказал, что Леонид Слуцкий финансово помог не только Отару Кушанашвили.

«5 лет назад мы делали интервью с Евгением Загорулько – самым титулованным тренером в истории прыжков в высоту.

И среди прочего он, тяжело болевший тогда, сказал:

– Моей задачей было готовить людей на медали самых больших стартов. В итоге у меня четыре ордена. И что теперь, жопу ими подтереть? Я даже в больницу не могу попасть!

– Почему?

– ФМБА лечит только спортсменов. У нас в клинике только направления, все лечения – платные. И что мне дает этот орден «За заслуги перед Отечеством»? Даже нет льготы на койку в больнице. Ничего! Все копейки, которые заработал, теперь трачу на лечение. Что дальше? Если подохну – то ладно, а если буду прикован к постели?

На следующий день Слуцкий нашел номер Петровича. С которым они не были знакомы. Позвонил. И с запасом перевел денег на лечение.

Загорулько потом признался мне, что одно из самых удивительных событий в его жизни:

– Давно уже перестал верить в чудеса. И что государство или какой-то добрый дядя со стороны мне в чем-то поможет. Скорее наоборот. И тут вдруг, когда мне под 80, – такое…» – сообщил Иванов.

  • Загорулько умер в 2021 году в 78 лет.
  • У него было онкологическое заболевание.
  • Четверо воспитанников Загорулько брали золото Олимпиады.

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Источник: телеграм-канал Владимира Иванова
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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...короче
1743241799
...даже, трудно и подобрать слова, когда личность человека раскрывается в таком ракурсе, такими поступками. Ведь это всё не афишировалось, не подавалось в виде акций милосердия, а было сделано от души, от её потребности... Задумаешься тут о многом... Леонид - личность с большой буквы, и не только в спорте, но и в жизни...
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k611
1743246188
Респект тренеру
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IVANRUS777
1743248898
Вот вам и помощь от государства. В прочем ничего удивительного. А Слуцкий достойный человек с большим и добрым серцем.
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Max-Min-vkontakte
1743252073
признаюсь (да, думаю, не я один), Слуцкий меня по-хорошему удивил). Красава, чё сказать
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волчарик
1743252650
А ведь никто и не подозревал. На публику Слуцкий дружит с Дзюбой и стебется с ним, а на деле мужик. Правильно говорят-хорошие дела любят тишину.
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