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  • «Я расплакался при нем»: Кушанашвили назвал российского тренера, оплатившего его лечение

«Я расплакался при нем»: Кушанашвили назвал российского тренера, оплатившего его лечение

Сегодня, 21:33
6

Шоумен Отар Кушанашвили сообщил, что главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оплатил ему лечение.

«Знаешь, кто потряс меня? Когда я заболел, я пошел к главному врачу и стал решать бытовой вопрос, как сохранить за собой эту комнату, более или менее приспособленную под мои нужды. Он говорит: «Хорошо, что у вас есть такие друзья, которые оплатили на срок до бесконечности». Я говорю: «У меня нет таких друзей, кто это?» И он дал мне бумагу…

Я никогда не встречал человека, которого сейчас назову. Футбольный тренер Леонид Слуцкий. Я никогда не имел с ним дел, и вдруг он пришел с гигантскими инвестициями, инъекциями денег. Он сказал: «Сколько угодно. Вот эту карту привяжите туда».

Я нашел его, когда вышел в первый раз, расплакался при нем. Он запретил об этом говорить, но как я могу не сказать, где-нибудь?» – сказал Кушанашвили.

  • Летом 2024-го у Кушанашвили диагностировали раковую опухоль.
  • В конце года он заявил, что победил рак.

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Источник: «Прудько среди своих»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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Комментарии (6)
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Max-Min-vkontakte
1743100942
Уважение Слуцкому! Не думаю, что это выдумки Кушанашвили (в его то ситуации)
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...короче
1743101014
...достойно! Слов нет...
Ответить
САДЫЧОК
1743101627
Уважение!
Ответить
biber.ru
1743102066
В мире денег мало человеческих лиц и всё же они есть!
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1743104492
Всегда был отличным человеком.Красава!
Ответить
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