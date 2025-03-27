«Я расплакался при нем»: Кушанашвили назвал российского тренера, оплатившего его лечение

Шоумен Отар Кушанашвили сообщил, что главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий оплатил ему лечение.

«Знаешь, кто потряс меня? Когда я заболел, я пошел к главному врачу и стал решать бытовой вопрос, как сохранить за собой эту комнату, более или менее приспособленную под мои нужды. Он говорит: «Хорошо, что у вас есть такие друзья, которые оплатили на срок до бесконечности». Я говорю: «У меня нет таких друзей, кто это?» И он дал мне бумагу…

Я никогда не встречал человека, которого сейчас назову. Футбольный тренер Леонид Слуцкий. Я никогда не имел с ним дел, и вдруг он пришел с гигантскими инвестициями, инъекциями денег. Он сказал: «Сколько угодно. Вот эту карту привяжите туда».

Я нашел его, когда вышел в первый раз, расплакался при нем. Он запретил об этом говорить, но как я могу не сказать, где-нибудь?» – сказал Кушанашвили.