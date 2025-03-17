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Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

17 марта 2025, 18:18
5

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги выигранного матча с «Зенитом».

  • Спартаковцы победили в Москве со счетом 2:1.
  • Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.
  • «Спартак» обошел «Зенит» в таблице РПЛ, лидирует в чемпионате «Краснодар».

– Игру «Спартак» – «Зенит» я бы оценил как классный матч. По самоотдаче, по движению, по борьбе – не просто так было 37 фолов.

«Спартак» был сильнее в борьбе и движении. Не скажу, что «Зенит» был плох. Играли две классные команды. Матч получился.

Плюс такой антураж: было великолепное открытие. Клуб здорово сработал. Признаюсь – было до мурашек.

Давно не было 40 тысяч болельщиков на домашнем матче «Спартака». Да и вообще, сейчас в России редко увидишь столько болельщиков. Я считаю, что «Спартак» выиграл абсолютно заслуженно.

– Можно сказать, что нынешний «Зенит» – самый слабый за последние годы?

– Не могу сказать, что это слабый «Зенит». Они ставят максимальные задачи – выиграть чемпионство и Кубок. Да, без Лиги чемпионов. Но назвать «Зенит» слабым нельзя.

Это команда, которая опять претендует на чемпионство. Не комплимент, а данность, что «Спартак» сегодня никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном был «Зенит».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Титов Егор
Комментарии (5)
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a_who
1742230108
Сказано по делу.
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subbotaspartak
1742231028
Спартак был сильнее, а судьи пусть считают плюсы и минусы. Впереди много игр.
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Pooodle
1742237821
Кто слово дал этому наркоману? Гы-гы-гы!
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zigbert
1742241123
Хороший комментарий от Егора. Все до тонкостей верно.
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Константин-Шапкин-google
1742241305
Не дать не взять. Егор сам отлично играл и понимает о чём говорит
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