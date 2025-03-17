Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги выигранного матча с «Зенитом».

Спартаковцы победили в Москве со счетом 2:1.

Оба гола московской команды забил Кристофер Мартинс.

«Спартак» обошел «Зенит» в таблице РПЛ, лидирует в чемпионате «Краснодар».

– Игру «Спартак» – «Зенит» я бы оценил как классный матч. По самоотдаче, по движению, по борьбе – не просто так было 37 фолов.

«Спартак» был сильнее в борьбе и движении. Не скажу, что «Зенит» был плох. Играли две классные команды. Матч получился.

Плюс такой антураж: было великолепное открытие. Клуб здорово сработал. Признаюсь – было до мурашек.

Давно не было 40 тысяч болельщиков на домашнем матче «Спартака». Да и вообще, сейчас в России редко увидишь столько болельщиков. Я считаю, что «Спартак» выиграл абсолютно заслуженно.

– Можно сказать, что нынешний «Зенит» – самый слабый за последние годы?

– Не могу сказать, что это слабый «Зенит». Они ставят максимальные задачи – выиграть чемпионство и Кубок. Да, без Лиги чемпионов. Но назвать «Зенит» слабым нельзя.

Это команда, которая опять претендует на чемпионство. Не комплимент, а данность, что «Спартак» сегодня никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном был «Зенит».