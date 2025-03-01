Песьяков: «В «Спартаке» отыграл матч на ноль, а Карпин после игры при всех: «Пися обосрался»

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков вспомнил, как его поругал главный тренер команды Валерий Карпин.
«Мы сыграли дома 0:0. Как для вратаря – топовый матч. А меня Георгич на теории раздел: «Пися обосрался. Куда хреначишь мяч?». В том смысле, что мы тренируем выход от ворот изо дня в день, а я вдруг начал играть длинными передачами. Ну и всe, поэтому не выиграли.
«Если ты не будешь играть ногами – ты не будешь играть». Эта фраза со мной столько, сколько знаю Георгича. И в «Спартаке» было так», – сказал Сергей Песьяков.
- Вратарь принадлежал «Спартаку» в 2009-2017 годах (36 матчей в РПЛ, 43 пропущенных гола).
- Песьяков с командой стал чемпионом.
- Затем Сергей несколько лет играл у Карпина в «Ростове».
Источник: «Чемпионат»