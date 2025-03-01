Песьяков: «В «Спартаке» отыграл матч на ноль, а Карпин после игры при всех: «Пися обосрался»

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков вспомнил, как его поругал главный тренер команды Валерий Карпин.

«Мы сыграли дома 0:0. Как для вратаря – топовый матч. А меня Георгич на теории раздел: «Пися обосрался. Куда хреначишь мяч?». В том смысле, что мы тренируем выход от ворот изо дня в день, а я вдруг начал играть длинными передачами. Ну и всe, поэтому не выиграли.

«Если ты не будешь играть ногами – ты не будешь играть». Эта фраза со мной столько, сколько знаю Георгича. И в «Спартаке» было так», – сказал Сергей Песьяков.