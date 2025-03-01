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  • Песьяков: «В «Спартаке» отыграл матч на ноль, а Карпин после игры при всех: «Пися обосрался»

Песьяков: «В «Спартаке» отыграл матч на ноль, а Карпин после игры при всех: «Пися обосрался»

1 марта 2025, 16:55
6

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков вспомнил, как его поругал главный тренер команды Валерий Карпин.

«Мы сыграли дома 0:0. Как для вратаря – топовый матч. А меня Георгич на теории раздел: «Пися обосрался. Куда хреначишь мяч?». В том смысле, что мы тренируем выход от ворот изо дня в день, а я вдруг начал играть длинными передачами. Ну и всe, поэтому не выиграли.

«Если ты не будешь играть ногами – ты не будешь играть». Эта фраза со мной столько, сколько знаю Георгича. И в «Спартаке» было так», – сказал Сергей Песьяков.

  • Вратарь принадлежал «Спартаку» в 2009-2017 годах (36 матчей в РПЛ, 43 пропущенных гола).
  • Песьяков с командой стал чемпионом.
  • Затем Сергей несколько лет играл у Карпина в «Ростове».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Песьяков Сергей Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Тинез Розоп
1740837489
Пися))) (fakeid в переводе на русский)
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...короче
1740839338
...есть у Карпина такое качество - искать крайнего или крайних при собственном обсере. Будучи ещё игроком, практиковал он такое, как претензии к партнёрам...
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Аналитик77
1740839618
Карпин прав 1- он тренер и дает установку, а Песьяков её исполняет, а если не исполняет то получает справедливо. 2- если бы не дружба жен Карпина и Песьякова то вратарь играл бы уже в ФНЛ. Ему многое прощалось
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slavа0508
1740840029
Так может пися всё же обоссался ???
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red-white-forever
1740878885
Гыывв, привет,, ой...
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zigbert
1740899833
Унизить и оскорбить для Карпина нормальное явление. Такой уж он по характеру.
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