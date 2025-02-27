Петржела прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о будущем Валерия Карпина после ухода из «Ростова».
«Карпин показывает себя в России уже несколько лет, как очень хороший тренер, он отлично показал себя в »Ростове«. Думаю, он может поменять Семака в будущем.
В Европу? Маловероятно, сейчас россиян в Европу мало зовут, но сам по себе он хороший тренер, поиграл в Европе», – сказал Петржела.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.
Источник: «Все про спорт»