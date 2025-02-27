Петржела прокомментировал уход Карпина из «Ростова»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о будущем Валерия Карпина после ухода из «Ростова».

«Карпин показывает себя в России уже несколько лет, как очень хороший тренер, он отлично показал себя в »Ростове«. Думаю, он может поменять Семака в будущем.

В Европу? Маловероятно, сейчас россиян в Европу мало зовут, но сам по себе он хороший тренер, поиграл в Европе», – сказал Петржела.