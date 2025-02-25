Писарев объяснил уход Карпина из «Ростова»

Николай Писарев, член тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России, назвал причины ухода главного тренера из «Ростова».

«Думаю, что Валерий Георгиевич просто устал каждый раз выжимать максимум из «Ростова». К тому же продали ключевого футболиста, замены нет, усиления нет.

Про постоянные переезды и отсутствие перелeтов – и так всe постоянно. Я рад, что Валерий Георгиевич сможет отдохнуть. Если он принял такое решение, значит, он знает, что делает.

Мне как его помощнику в сборной приятно, что я буду чаще его видеть. Да и сборной всегда должен отдаваться приоритет», – сказал Писарев.