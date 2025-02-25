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Писарев объяснил уход Карпина из «Ростова»

25 февраля 2025, 21:09
4

Николай Писарев, член тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России, назвал причины ухода главного тренера из «Ростова».

«Думаю, что Валерий Георгиевич просто устал каждый раз выжимать максимум из «Ростова». К тому же продали ключевого футболиста, замены нет, усиления нет.

Про постоянные переезды и отсутствие перелeтов – и так всe постоянно. Я рад, что Валерий Георгиевич сможет отдохнуть. Если он принял такое решение, значит, он знает, что делает.

Мне как его помощнику в сборной приятно, что я буду чаще его видеть. Да и сборной всегда должен отдаваться приоритет», – сказал Писарев.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий Писарев Николай
Комментарии (4)
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crf575757
1740518172
Вы все дешёвки!!
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Борис34684
1740532894
Отчасти соглашусь, Валера человек упертый и ему как и каждому тренеру охота бороться за призовые места. А что может дать Ростов, который каждый год продаёт лидеров и тренер должен опять искать молодёжь, что бы не болтаться в конце таблицы. Мне кажется Валере это просто надоело.
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Pourquoi pas
1740644853
Ну кто там ещё не обнародовал свою версию???
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