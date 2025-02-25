Жена Карпина отреагировала на новость об отъезде тренера в Эстонию

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию, что ее муж после расторжению контракта с «Ростовом» собирается жить в Эстонии.

– Дарья, а правда, что Валерий Георгиевич в Эстонию переезжает?

– Что значит переезжает? Продолжает работу в сборной.

– На совсем, на постоянное место жительства.

– Как это было бы возможно с работой в сборной?