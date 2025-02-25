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  • Жена Карпина отреагировала на новость об отъезде тренера в Эстонию

Жена Карпина отреагировала на новость об отъезде тренера в Эстонию

25 февраля 2025, 20:08
5

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию, что ее муж после расторжению контракта с «Ростовом» собирается жить в Эстонии.

– Дарья, а правда, что Валерий Георгиевич в Эстонию переезжает?

– Что значит переезжает? Продолжает работу в сборной.

– На совсем, на постоянное место жительства.

– Как это было бы возможно с работой в сборной?

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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BarStep
1740506305
Ха! Но ведь так и не сказала - нет!
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ivany4
1740513881
Молодец Даша!!! Так и надо с этими писаками. Он тебе дебильные вопросы, а ты ему с ноги между ног!! Ну задолбали уже эти горе журналисты и эксперты. Одни готовы в унитаз залезть и выгрести все что там есть на свет божий. Другие орать всякую хрень, лишь бы бабло платили. Эй срач тв, не вы ли подняли волну, что нельзя совмещать сборную и клуб? Пришло время, Карпин выбрал. Где эти эхсеперты, которые кричали, что тренера в клуб найти легче легкого?? Где этот "царь", а точнее шут гороховый, который все перевернет, только дайте??)) Вот так время все ставит на свои места.
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crf575757
1740518133
Просто ****! Из за неё Карпин и ушел !!!!!!!
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Александр-Юрков-vkontakte
1740538604
Пускай *******, европеец грёбаный.
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