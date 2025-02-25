Жена Карпина отреагировала на новость об отъезде тренера в Эстонию

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала информацию, что ее муж после расторжению контракта с «Ростовом» собирается жить в Эстонии.
– Дарья, а правда, что Валерий Георгиевич в Эстонию переезжает?
– Что значит переезжает? Продолжает работу в сборной.
– На совсем, на постоянное место жительства.
– Как это было бы возможно с работой в сборной?
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»