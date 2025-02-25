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Карпин собирается жить в Эстонии после ухода из «Ростова»

Стали известны планы Валерия Карпина после расторжения контракта с «Ростовом».

Тренер собирается жить в Эстонии вместе с семьей.

«Карпин принял решение уйти с поста главного тренера ФК «Ростов», чтобы уехать в Эстонию – заняться там семейными делами и формированием «семейного гнeздышка».

Главной причиной стало желание отправить дочерей в эстонскую школу, старшая в сентябре пойдет в первый класс. Вместе с младшей они сейчас активно изучают эстонский язык в Таллине.

Также сейчас в Эстонии семья Карпина достраивает дом», – сообщил источник.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: Shot

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Комментарии (7)
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АКС-74У
1740499831
Он точно сможет жить в Эстонии и работать в сборной РФ?
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polt
1740499919
Релокант из предателей!
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n876
1740500380
Все верно.В Европе лучше.
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...короче
1740500914
...вот, он и случился этот "Последний параход до Константинополя", о чём я ниже и говорил)...
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