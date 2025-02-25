Карпин собирается жить в Эстонии после ухода из «Ростова»

Стали известны планы Валерия Карпина после расторжения контракта с «Ростовом».
Тренер собирается жить в Эстонии вместе с семьей.
«Карпин принял решение уйти с поста главного тренера ФК «Ростов», чтобы уехать в Эстонию – заняться там семейными делами и формированием «семейного гнeздышка».
Главной причиной стало желание отправить дочерей в эстонскую школу, старшая в сентябре пойдет в первый класс. Вместе с младшей они сейчас активно изучают эстонский язык в Таллине.
Также сейчас в Эстонии семья Карпина достраивает дом», – сообщил источник.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.