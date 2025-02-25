Карпин собирается жить в Эстонии после ухода из «Ростова»

Стали известны планы Валерия Карпина после расторжения контракта с «Ростовом».

Тренер собирается жить в Эстонии вместе с семьей.

«Карпин принял решение уйти с поста главного тренера ФК «Ростов», чтобы уехать в Эстонию – заняться там семейными делами и формированием «семейного гнeздышка».

Главной причиной стало желание отправить дочерей в эстонскую школу, старшая в сентябре пойдет в первый класс. Вместе с младшей они сейчас активно изучают эстонский язык в Таллине.

Также сейчас в Эстонии семья Карпина достраивает дом», – сообщил источник.