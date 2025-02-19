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Орлов – о «Локомотиве»: «Дела совсем плохи»

19 февраля 2025, 06:59
21

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие трансферов «Локомотива» этой зимой. Ранее сообщалось, что московский клуб хотел приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

– Очень интересно, как после перерыва будет выглядеть Алексей Батраков. Как у него получится, когда его теперь все знают, когда к нему будет приковано пристальное внимание. Вырвется ли он из этих пут… А отсутствие трансферов – так у «Локо» нет бюджета. Хотя игроки им, конечно, нужны. Насколько я помню, кого-то даже собирались брать…

– Был интерес к Даку из «Рубина», но цена в 10 млн евро, судя по всему, железнодорожников не устроила…

– Это как в анекдоте – приходит муж домой и говорит жене: «Сара, они просят у нас миллион долларов, говорят – на строительство коммунизма». А жена ему отвечает: «Так если у них нет денег, что ж они строят?» Вот похожая ситуация. И что такое 10 млн евро для железной дороги? Значит, совсем дела плохи. И как же они будут бороться за призовые места?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (21)
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Старина Хэнк
1739940550
Старый маразматик! Надоел уже, эксперт хренов!
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subbotaspartak
1739941536
Вот, рассказывай анекдоты, специалистов молодых повывелось, не пересчитать. Билет в купе дороже самолёта до Сибири, ты про газ шути.
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Skull_Boy
1739944231
Настолько все плохо, что живя по средствам и имея самый молодой состав, где отстают от первого места на 4 очка тупорылый ты анальный эксперт-маразматик и это не тратить в каждое окно по 30-50 млн на лавочный хлам из Бразилии
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...короче
1739946343
...помнится, перед началом чемпа Локо все спецы футбольные похоронили из-за отсутствия трансферов на вход и топовых трансферов на выход. И чё?...
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aldo conte
1739948447
Кто бы спорил, что РЖД тягаться с Газпромом не с руки. Эх, дожить бы до того времени, когда "Зеньку" никто не будет спонсировать и он будет жить на то, что заработал на футбольном поле, а не на щедрые возлияния господина Миллера.
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bset
1739949401
Подождем год-два. Расскажешь там, как дела у Газпрома))
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