Орлов – о «Локомотиве»: «Дела совсем плохи»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие трансферов «Локомотива» этой зимой. Ранее сообщалось, что московский клуб хотел приобрести форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

– Очень интересно, как после перерыва будет выглядеть Алексей Батраков. Как у него получится, когда его теперь все знают, когда к нему будет приковано пристальное внимание. Вырвется ли он из этих пут… А отсутствие трансферов – так у «Локо» нет бюджета. Хотя игроки им, конечно, нужны. Насколько я помню, кого-то даже собирались брать…

– Был интерес к Даку из «Рубина», но цена в 10 млн евро, судя по всему, железнодорожников не устроила…

– Это как в анекдоте – приходит муж домой и говорит жене: «Сара, они просят у нас миллион долларов, говорят – на строительство коммунизма». А жена ему отвечает: «Так если у них нет денег, что ж они строят?» Вот похожая ситуация. И что такое 10 млн евро для железной дороги? Значит, совсем дела плохи. И как же они будут бороться за призовые места?