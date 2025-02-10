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  • Новая информация о состоянии попавшего в реанимацию комментатора «Матч ТВ»

Новая информация о состоянии попавшего в реанимацию комментатора «Матч ТВ»

Появились новые сведения о состоянии комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова.

  • Журналист в больнице в Новосибирске, где в выходные проходил матч звезд КХЛ. Вероятно, Романа избили неизвестные.
  • 49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.
  • В прошлом также комментировал футбольные матчи.

«Насчeт ситуации в ночь с субботы на воскресенье будут разбираться правоохранительные органы. Они уже запросили записи видеокамер. Могу лишь сказать, что мы с коллегами оперативно вызвали скорую помощь и сопровождали Романа в больницу.

Хорошие новости в том, что буквально час назад Роман поговорил по телефону с женой. Он не понимал как оказался в больнице. Но главное – Скворцов в сознании. Учитывая, что он провeл последние сутки в реанимации, это повод немного выдохнуть.

Сегодня Романа перевозят в областную больницу. Его состояние здоровья контролирует лично министр здравоохранения Новосибирской области, который обо всeм докладывает губернатору. Держит на пульсе ситуацию и КХЛ.

Спасибо всем, кто беспокоится и стремится помочь. Знаю, что с предложением помощи звонили и писали десятки людей, от хоккеистов и тренеров, до коллег. На данный момент она не требуется. А вот добрые слова в комментариях, которые Рома прочитает, когда ему можно будет пользоваться телефоном, будут приятны! Звонить ему не нужно, пока он очень слаб», – сообщил новосибирский хоккейный журналист Дмитрий Ерыкалов.

UPD. Baza уточняет, что у Скворцова случилось кровоизлияние в мозг и он находится в тяжелом состоянии. Журналист лечится на токсикологическом отделении.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова

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