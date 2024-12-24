Жирков ответил, почему не верит в «Спартак»

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о перспективах «Спартака» в этом сезоне. Он признался, что не верит в московскую команду.

– «Спартак» стабилизировался только ближе к концу осенней части?

– Уважаю «Спартак», но он всегда уходит на перерыв с настроем на борьбу за медали, а потом всe рассыпается. Может, в этот раз что-то поменяется, но пока эта тенденция повторяется из года в год. В прошлом сезоне «Спартак» тоже играл здорово перед перерывом, но в начале следующего года всe изменилось. Посмотрим, тем интереснее будет начало второго круга.