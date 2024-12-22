Нигматуллин назвал команду РПЛ, которая показывает чемпионскую игру

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин восхитился игрой «Спартака». Он считает, что команда Деяна Станковича может выиграть РПЛ в этом сезоне.
«У «Спартака» есть шансы выиграть РПЛ в 2025 году. Они были бы еще выше, если бы не наступила зимняя пауза. «Красно‑белые» набрали сумасшедшую форму к концу 2024‑го, в то время как конкуренты сдали. Команда Деяна Станковича показывает игру, похожую на чемпионскую. Но посмотрим, что будет весной», – сказал Нигматуллин.
- «Спартак» после 18 туров занимает 3-е место в РПЛ.
- Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 2 очка.
Источник: «РБ Спорт»