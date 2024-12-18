Агент Сильянова отреагировал на интерес к защитнику «Локо» со стороны «Зенита»

Агент Александра Сильянова Владимир Кузьмичев прокомментировал новость об интересе «Зенита» к защитнику «Локомотива».

«У меня не было контактов ни с кем из клуба. И, насколько владею информацией, на руководство «Локомотива» тоже никто с предложением не выходил.

По-хорошему, у железнодорожников три профильных правых защитника. Все-таки у Саши это основная позиция. Он правоногий игрок, но достаточно хорошо закрывает и левую бровку. Скорее всего, все будет зависеть от предложения какого-либо клуба», – сказал Кузьмичев.