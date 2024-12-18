19 декабря на стадионе «Альянц-Штадион» состоится матч между австрийским «Рапид Вена» и датским «Копенгагеном» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Ожидается интересное противостояние, где гости выглядят явными фаворитами на фоне текущих форм команд.

Австрийский клуб испытывает сложности в последних матчах. Несмотря на наличие высококлассного бомбардира Диона Бельо, общая результативность команды оставляет желать лучшего. «Рапид Вена» забивает меньше одного гола в среднем за игру и имеет проблемы в защите, что подтверждается серией матчей с пропущенными голами.

Последние матчи «Рапида»:

«Копенгаген»

Датская команда находится в хорошей форме, не проигрывая в четырех последних матчах турнира. В нападении выделяется Мохамед Эльюнусси, забивающий ключевые голы для своей команды. «Копенгаген» показывает высокую результативность – более двух голов за игру в последних матчах. Оборона выглядит надежно, что подтверждается минимальным количеством пропущенных голов.

Последние матчи «Копенгаген»:

Личные встречи

Единственная встреча между командами состоялась в 2021 году в товарищеском матче, где победу одержал «Рапид Вена» (1:0). Однако текущая форма «Копенгагена» значительно превосходит показатели австрийского клуба.

Статистика команд

«Рапид»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Копенгаген»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Рапид Вена» – «Копенгаген»

«Копенгаген» демонстрирует превосходство в атаке и обороне, что делает их явным фаворитом в этой встрече. «Рапид Вена» будет стараться использовать фактор домашнего поля, однако проблемы в обороне могут сыграть решающую роль в пользу датчан.

Рекомендации для ставок

Победа «Копенгаген» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Копенгаген» за коэффициент 8.50.

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