19 декабря на стадионе «Альянц-Штадион» состоится матч между австрийским «Рапид Вена» и датским «Копенгагеном» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Ожидается интересное противостояние, где гости выглядят явными фаворитами на фоне текущих форм команд.
«Рапид»
Австрийский клуб испытывает сложности в последних матчах. Несмотря на наличие высококлассного бомбардира Диона Бельо, общая результативность команды оставляет желать лучшего. «Рапид Вена» забивает меньше одного гола в среднем за игру и имеет проблемы в защите, что подтверждается серией матчей с пропущенными голами.
Последние матчи «Рапида»:
- «Омония» 3:1 «Рапид Вена» (Лига Конференций)
- «Ред Булл» 2:2 «Рапид Вена» (Бундеслига)
- «Рапид Вена» 0:1 «Блау-Вайсс Линц» (Бундеслига)
- «Рапид Вена» 1:1 «Шэмрок Роверс» (Лига Конференций)
- «Тироль» 0:0 «Рапид Вена» (Бундеслига)
«Копенгаген»
Датская команда находится в хорошей форме, не проигрывая в четырех последних матчах турнира. В нападении выделяется Мохамед Эльюнусси, забивающий ключевые голы для своей команды. «Копенгаген» показывает высокую результативность – более двух голов за игру в последних матчах. Оборона выглядит надежно, что подтверждается минимальным количеством пропущенных голов.
Последние матчи «Копенгаген»:
- «Копенгаген» 1:0 «Kolding IF» (Кубок)
- «Копенгаген» 2:0 «Хартс» (Лига Конференций)
- «Kolding IF» 1:3 «Копенгаген» (Кубок)
- «Копенгаген» 3:1 «Нордшелланд» (Суперлига)
- «Динамо Минск» 1:2 «Копенгаген» (Лига Конференций)
Личные встречи
Единственная встреча между командами состоялась в 2021 году в товарищеском матче, где победу одержал «Рапид Вена» (1:0). Однако текущая форма «Копенгагена» значительно превосходит показатели австрийского клуба.
Статистика команд
«Рапид»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Копенгаген»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «Рапид Вена» – «Копенгаген»
«Копенгаген» демонстрирует превосходство в атаке и обороне, что делает их явным фаворитом в этой встрече. «Рапид Вена» будет стараться использовать фактор домашнего поля, однако проблемы в обороне могут сыграть решающую роль в пользу датчан.
Рекомендации для ставок
- Победа «Копенгаген» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:0 в пользу «Копенгаген» за коэффициент 8.50.
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