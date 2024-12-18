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    • Прогноз на точный счет матча «Рапид» – «Копенгаген», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рапид» – «Копенгаген», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Альянц-Штадион» состоится матч между австрийским «Рапид Вена» и датским «Копенгагеном» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Ожидается интересное противостояние, где гости выглядят явными фаворитами на фоне текущих форм команд.

    «Рапид»

    Австрийский клуб испытывает сложности в последних матчах. Несмотря на наличие высококлассного бомбардира Диона Бельо, общая результативность команды оставляет желать лучшего. «Рапид Вена» забивает меньше одного гола в среднем за игру и имеет проблемы в защите, что подтверждается серией матчей с пропущенными голами.

    Последние матчи «Рапида»:

    • «Омония» 3:1 «Рапид Вена» (Лига Конференций)
    • «Ред Булл» 2:2 «Рапид Вена» (Бундеслига)
    • «Рапид Вена» 0:1 «Блау-Вайсс Линц» (Бундеслига)
    • «Рапид Вена» 1:1 «Шэмрок Роверс» (Лига Конференций)
    • «Тироль» 0:0 «Рапид Вена» (Бундеслига)

    «Копенгаген»

    Датская команда находится в хорошей форме, не проигрывая в четырех последних матчах турнира. В нападении выделяется Мохамед Эльюнусси, забивающий ключевые голы для своей команды. «Копенгаген» показывает высокую результативность – более двух голов за игру в последних матчах. Оборона выглядит надежно, что подтверждается минимальным количеством пропущенных голов.

    Последние матчи «Копенгаген»:

    • «Копенгаген» 1:0 «Kolding IF» (Кубок)
    • «Копенгаген» 2:0 «Хартс» (Лига Конференций)
    • «Kolding IF» 1:3 «Копенгаген» (Кубок)
    • «Копенгаген» 3:1 «Нордшелланд» (Суперлига)
    • «Динамо Минск» 1:2 «Копенгаген» (Лига Конференций)

    Личные встречи

    Единственная встреча между командами состоялась в 2021 году в товарищеском матче, где победу одержал «Рапид Вена» (1:0). Однако текущая форма «Копенгагена» значительно превосходит показатели австрийского клуба.

    Статистика команд

    «Рапид»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Копенгаген»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Рапид Вена» – «Копенгаген»

    «Копенгаген» демонстрирует превосходство в атаке и обороне, что делает их явным фаворитом в этой встрече. «Рапид Вена» будет стараться использовать фактор домашнего поля, однако проблемы в обороне могут сыграть решающую роль в пользу датчан.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Копенгаген» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Копенгаген» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 11:51
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