Мостовой написал стихи в честь матча Россия – Гренада

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой стихами отреагировал на проведение товарищеского матча национальной команды с Гренадой.

«Ребят, кому-то это надо,

Чтоб в гости к нам приехала Гренада?

Рекорд с Брунеем чтоб побить,

Двенадцать хватит нам забить», – написал Мостовой.