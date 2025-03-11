Мостовой написал стихи в честь матча Россия – Гренада

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой стихами отреагировал на проведение товарищеского матча национальной команды с Гренадой.
«Ребят, кому-то это надо,
Чтоб в гости к нам приехала Гренада?
Рекорд с Брунеем чтоб побить,
Двенадцать хватит нам забить», – написал Мостовой.
- Игра пройдет в Москве 19 марта.
- Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада – 174-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- 15 ноября 2024 года Россия обыграл Бруней в товарищеском матче со счетом 11:0.
- Это самая крупная победа в истории сборных России и СССР, за исключением неучтенной ФИФА победой советской команды в тренировочном матче с Австралией (15:1) в 1956 году.
Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»