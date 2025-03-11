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Мостовой написал стихи в честь матча Россия – Гренада

Сегодня, 13:11
6

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой стихами отреагировал на проведение товарищеского матча национальной команды с Гренадой.

«Ребят, кому-то это надо,

Чтоб в гости к нам приехала Гренада?

Рекорд с Брунеем чтоб побить,

Двенадцать хватит нам забить», – написал Мостовой.

  • Игра пройдет в Москве 19 марта.
  • Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада – 174-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • 15 ноября 2024 года Россия обыграл Бруней в товарищеском матче со счетом 11:0.
  • Это самая крупная победа в истории сборных России и СССР, за исключением неучтенной ФИФА победой советской команды в тренировочном матче с Австралией (15:1) в 1956 году.

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Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Гренада Мостовой Александр
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Комментарии (6)
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FFR
1741691394
Наверное транспортные расходы и проживание в Москве оплатит РФС.
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k611
1741693567
Гренада на экскурсию в Москву едет. Матч это просто часть программы.
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raritet
1741693979
Подозреваю, что некоторые болельщики не смогут сразу сказать где это вообще находится .
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DOCTOR PENALTY
1741696445
Царьпушкин блин... ) """
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Plyash
1741697084
Что Гренада,что Бруней - так это хрен редьки не слаще, особенно, если под водовку.
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