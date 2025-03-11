Названа причина отказа «Зенита» и «Спартака» от покупки Даку

«Спартак» и «Зенит» имели возможность приобрести нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, но в итоге приняли решение решили отказаться от приобретения игрока. И в Москве и в Санкт-Петербурге посчитали такой трансфер политически ненадежным.

Контракт Даку с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.

В этом сезоне 27-летний нападающий провел за казанский клуб 21 матч, забил 11 голов, отдал 6 передач.

Даку родился в косовском городе Гнилане и выступает за сборную Албании.