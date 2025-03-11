Стало известно, кто виноват в срыве трансфера Аршавина в «Спартак» в 2002 году

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, как в 2002 году сорвался трансфер в команду Андрея Аршавина.

«Да, когда я был в «Спартаке», был разговор по Игорю Денисову, Андрею Аршавину и Владимиру Быстрову. Пытались их купить в «Спартак».

Долго разговаривали с Аршавиным. У него заканчивался контракт, была приемлемая сумма выкупа, но «Зенит» в итоге продлил.

С Аршавиным мы почти обо всем договорились. Все закончилось на их разговоре с Олегом Романцевым. Они не договорились о позиции на поле. В итоге он остался в «Зените». Андрей приезжал в офис «Спартака», мы с ним час разговаривали.

В плане денег переговоры шли позитивно. Я выполнил требования всех троих по деньгам. Но они остались в «Зените». Возможно, переговоры со «Спартаком» нужны были для выбивания лучших условий в «Зените».

Это был 2002 год», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.