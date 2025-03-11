Дзюба выложил трогательный пост в честь рекорда

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об установлении рекорда по количеству голов среди российских футболистов.

«Хочу сказать спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас. Спасибо всем болельщикам, без вас футбол – ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам, вместе с ФК «Акрон», – написал Дзюба.

Он также опубликовал видео, в котором появляется в форме команд, за которые забивал голы. Он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон», а также за турецкий «Адана Демирспор» и сборную России.