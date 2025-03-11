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Салах может перейти в «Барселону», но при одном условии

Сегодня, 14:14
2

«Барселоне» предложили подписать Мохамеда Салаха в качестве свободного агента.

Действующий контракт нападающего с «Ливерпулем» истекает 30 июня, поэтому его представители уже занимаются поиском новой команды.

Каталонцам интересен вингер с такими игровыми качествами, но у них нет денег на нынешнюю зарплату Салаха.

В АПЛ египтянин зарабатывает около 15 миллионов фунтов в год до уплаты налогов. Ради «Барсы» ему бы пришлось пойти на значительное сокращение окалада.

Есть у Салаха и более выгодный вариант – 50 миллионов евро за сезон в саудовском «Аль-Хиляле».

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Салах Мохамед
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Комментарии (2)
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FFR
1741692201
Не перейдёт он в Барсу.
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