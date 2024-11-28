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  • Лига конференций. «Челси» выиграл 4-й матч подряд, Мудрик снова забил

Лига конференций. «Челси» выиграл 4-й матч подряд, Мудрик снова забил

28 ноября 2024, 22:47

«Челси» идет в Лиге конференций без потери очков.

Лондонцы одержали четыре победы в четырех турах еврокубка. Сегодня – над «Хайденхаймом».

«Челси» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Кристофера Нкунку и Михаила Мудрика. Обоим ассистировал Джейдон Санчо.

В активе украинского вингера 3+3 в 4 турах Лиги конференций.

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур

Хайденхайм (Германия) – Челси (Англия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Нкунку, 51; 0:2 – Мудрик, 86.

Удаление: нет – Касадеи, 90+7.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Хайденхайм
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