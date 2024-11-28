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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайденхайм - Челси
Хайденхайм - Челси: обзор матча 28 ноября 2024
Хайденхайм
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
0 : 2
Завершен
Челси
51'
К. Нкунку
86'
М. Мудрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Челси
90'
+7
Вторая желтая
Ч. Казадеи
90'
+2
Замена
С. Рак-Сакьи
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
86'
ГОЛ! 0:2!
М. Мудрик
Пас отдал
Д. Санчо
Желтая карточка
Я. Шеппнер
85'
84'
Желтая карточка
Р. Вейга
82'
Желтая карточка
Ф. Йоргенсен
Замена
Б. Гимбер
️️️️
М. Кауфманн
78'
76'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Нкунку
Замена
М. Бройниг
️️️️
Л. Мэлони
68'
Замена
А. Бек
️️️️
О. Траоре
68'
62'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
М. Гиу
Замена
С. Конте
️️️️
М. Хонзак
57'
Замена
Я. Шеппнер
️️️️
Н. Дорш
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Санчо
45'
Желтая карточка
Ч. Казадеи
Желтая карточка
О. Траоре
42'
1'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
(К)
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
27
Киано Дайер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
3-3-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
4
Зирслебен
15
Мэлони
30
Тайеркауф
6
Дорш
23
Траоре
17
Хонзак
10
Ваннер
7
Сиенза
29
Кауфманн
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
19
Санчо
27
Мудрик
9
Гиу
28
Нкунку
29
Кауфманн
23
Гимбер
23
Гимбер
29
Кауфманн
6
Дорш
3
Шеппнер
3
Шеппнер
6
Дорш
23
Траоре
21
Бек
21
Бек
23
Траоре
17
Хонзак
31
Конте
31
Конте
17
Хонзак
15
Мэлони
14
Бройниг
14
Бройниг
15
Мэлони
28
Нкунку
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
28
Нкунку
8
Дьюсбери-Холл
51
Рак-Сакьи
51
Рак-Сакьи
8
Дьюсбери-Холл
9
Гиу
79
Феликс
79
Феликс
9
Гиу
Остались в запасе
Хайденхайм
Челси
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
25
Кристофер Негеле
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Хайденхайм - Челси
2
1
4
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
11
9
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
10
Офсайды
6
0
Количество передач
299
629
Сейвы
7
11
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.97
2.9
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Войс-Арена
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