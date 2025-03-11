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Бубнов прокомментировал ситуацию с удалением Вендела

Сегодня, 11:47
28

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Если бы я был на VAR, то я бы ничего не сделал. Я бы просто не обратил внимания. Судья не видел, никто не видел. Даже Трушечкин [комментатор матча], который об этом первым объявил, не видел. Судейский комитет Вендела не осудил бы. И не было бы такого шума.

А теперь что делать? Это же дискриминация. Это расизм. У нас в России есть закон, который предусматривает за это срок. И что теперь, всю трибуну посадить?» – сказал Бубнов.

  • Вендел во время матча в Воронеже показал неприличный жест в сторону трибун в ответ на расистские оскорбления.
  • Заседание КДК РФС по матчу «Факел»«Зенит» запланировано на 13 марта.

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Бубнов Александр
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Комментарии (28)
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Krics
1741685497
Зинка разжигает тему расизма,Вендел не прав,есть четкие указания ФИФА,как поступать в случае проявления расизма на трибуне,Семак провокатор,голословно обвиняет трибуну и игрока,ихмо.
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власик
1741688649
ну шашли же авторитета-БУБНОВ.Надо додуматься нести такую ересь. Как игрок был ноль так и эксперт такой же.
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Литейный 4 (returned)
1741689915
А судьи кто? Они все харчуются в окрестностях Тушино. Гыгыгы
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serhio80
1741689991
вот вендела и посадить за рассизм
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andrei-sarap-yandex
1741690904
наказать клуб ФАКЕЛ и стадион без зрителей один год...желаю ФАКЕЛ вылететь в ФНЛ...это самый мерзкий и пакостный клуб после СПАРТАКа с13 легионерами
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andrei-sarap-yandex
1741692589
всю трибуну лишить на год ..есть же ВАР есть купленные билеты....накажите ФАКЕЛ они не могут принимать и уважать игроков....дебилы 55 процентов...и клуб никудышнийй.....ФНЛ И ВСЁ
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Кривая да нелёгкая
1741693649
Посадить заказчиков обязательно, которые в Воронеже устраивают срач не впервые! А кто у нас самые засери в РПЛ ?
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Semenycch
1741693836
Нужно лишить права Факел играть в высшей лиге, скажем на 10 лет!
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FWSPM
1741695006
трибуну никто не посадит, а банану маму которая фак показывает на дисквалификацию отправить что бы думал в следущий раз где он и кто ему платит
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Strig
1741698376
буба ты был на трибуне? тогда не говори глупости! ты же нормальный ... не чердак же!
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