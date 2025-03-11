Бубнов прокомментировал ситуацию с удалением Вендела

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Если бы я был на VAR, то я бы ничего не сделал. Я бы просто не обратил внимания. Судья не видел, никто не видел. Даже Трушечкин [комментатор матча], который об этом первым объявил, не видел. Судейский комитет Вендела не осудил бы. И не было бы такого шума.

А теперь что делать? Это же дискриминация. Это расизм. У нас в России есть закон, который предусматривает за это срок. И что теперь, всю трибуну посадить?» – сказал Бубнов.