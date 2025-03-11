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  • КДК не собирается отменять удаление Вендела и может наказать «Факел» игрой на нейтральном поле

КДК не собирается отменять удаление Вендела и может наказать «Факел» игрой на нейтральном поле

Сегодня, 12:59
27

Журналист Иван Карпов сообщил, что КДК и ЭСК при президенте РФС намерены оставить в силе удаление полузащитника «Зенита» Вендела, случившееся на 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«Процедура рассмотрения отмены удаления выглядит следующим образом: КДК получает запрос, передает дело в ЭСК, там дают свои рекомендации по правомочности красной карточки и далее КДК принимает решение.

В обоих органах не настроены ломать судебную практику, так как удаление случилось после просмотра VAR и полностью соответствует правилам игры (сигналы стоп-расизм показаны не были). Наказание: 2-4 матча (дадут минимум). 1 из них может стать условным, но тогда будет назначен и штраф», – написал Карпов.

Ситуация с уханьем со стороны болельщиков «Факела», как проявлением расизма, усугубляется инцидентом, случившимся в матче 11-го тура между воронежцами и «Динамо Мх». Тогда полузащитник махачкалинцев Абакар Гаджиев тоже показал средний палец трибунам в ответ на националистические выкрики.

«В КДК рассматривают вариант переноса от 1 до 3 матчей Факела на нейтральном поле. Наиболее вероятен сценарий с 1-й игрой, возможно, условно. Иначе как минимум встреча с Ахматом состоится уже не в Воронеже», – написал Карпов.

  • Вендел во время матча в Воронеже показал неприличный жест в сторону трибун в ответ на расистские оскорбления и был удален с поля.
  • Заседание КДК РФС по матчу «Факел»«Зенит» запланировано на 13 марта.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел
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Комментарии (27)
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raritet
1741688105
Резюме: ухайте дальше и со временем о.ух..те.
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ilich55
1741688182
Ну, Ванюшка в очередной раз отжигает. Даже Соломон до такого решения не додумался.
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Тинез Розоп
1741689278
Нейтральное , это Газпром Арена?…
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Литейный 4 (returned)
1741689600
Кто бы сомневался, что прохряковские КДК или ЭСК отменит Венделу карточку. Спартаку надо как то на ничью играть с Зенитом. А как? Как всегда, удалив перед игрой лидеров у соперника, заслав засранцев в Воронеж, а там дело техники ручного судейки. Затем пара пенальти и удаление в игре. Только так есть надежда у них на ничью. Гыгыгы
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шахта Заполярная
1741689992
Куда не зайди, на каждой ветке блохастые ноют, да будьте уже мужиками, восьмое марта кончилось.
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NewLife
1741691259
Ожидать, что бразильцев в Воронеже трибуны будут встречать в кокошниках с аплодисментами, это все равно, что ожидать в фавелах Рио угощение наших кайпуриньей и возвратом вещей, украденных на Копа Кабане.
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Кривая да нелёгкая
1741692896
Расформировать это гнездо факеловское
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Кривая да нелёгкая
1741693002
Хорошо было бы найти того кто это затеял еще с прошлого года и наказать заодно и тех и этих расформированием!
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Kollljan
1741694623
Еще и заседания никакого не было, а будет только в четверг, а уже известен вердикт. Карпов это кто?
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