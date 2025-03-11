КДК не собирается отменять удаление Вендела и может наказать «Факел» игрой на нейтральном поле

Журналист Иван Карпов сообщил, что КДК и ЭСК при президенте РФС намерены оставить в силе удаление полузащитника «Зенита» Вендела, случившееся на 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«Процедура рассмотрения отмены удаления выглядит следующим образом: КДК получает запрос, передает дело в ЭСК, там дают свои рекомендации по правомочности красной карточки и далее КДК принимает решение.

В обоих органах не настроены ломать судебную практику, так как удаление случилось после просмотра VAR и полностью соответствует правилам игры (сигналы стоп-расизм показаны не были). Наказание: 2-4 матча (дадут минимум). 1 из них может стать условным, но тогда будет назначен и штраф», – написал Карпов.

Ситуация с уханьем со стороны болельщиков «Факела», как проявлением расизма, усугубляется инцидентом, случившимся в матче 11-го тура между воронежцами и «Динамо Мх». Тогда полузащитник махачкалинцев Абакар Гаджиев тоже показал средний палец трибунам в ответ на националистические выкрики.

«В КДК рассматривают вариант переноса от 1 до 3 матчей Факела на нейтральном поле. Наиболее вероятен сценарий с 1-й игрой, возможно, условно. Иначе как минимум встреча с Ахматом состоится уже не в Воронеже», – написал Карпов.