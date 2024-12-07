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    • Названы заработки российских судей в первой части сезона-2024/25

    Названы заработки российских судей в первой части сезона-2024/25

    Российские главные судьи получат в общей сложности 53 миллиона 550 тысяч рублей за работу в первой части сезона-2024/25. Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 29 миллионов 250 тысяч.

    Больше всех заработал Кирилл Левников – 3,2 миллиона. Второе место в списке делят Алексей Сухой и Артем Чистяков – по 3 миллиона.

    Среди ассистентов по 1,3 миллиона заработали Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Варанцо Петросян и Алексей Стипиди.

    Кроме этих заработков арбитрам также выплачиваются ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

    • Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей 18 туров РПЛ, без учета Кубка России и других назначений
    • При подсчетах учтена работа на любой позиции, включая VAR, помощника VAR и роль резервного судьи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2024 15:46
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    Комментарии (12)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733575741
    С такими зарплатами судьям надо добровольно проходить проверку на полиграфе на предмет договорняков ежемесячно ))
    Ответить
    Интерес
    1733576025
    За четыре месяца "непосильного труда"? Неплохо,поздравляем.
    Ответить
    7:1
    1733576187
    а сколько от лукойла ещё получили!
    Ответить
    russkiisergei
    1733576608
    а, где данные сколько им бабла гаСпром передал?
    Ответить
    Fju-2
    1733576663
    Больше всех заработал Безбородов, теперь на полученные средства может отдыхать до конца сезона.
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    Борис34684
    1733583279
    И это без учёта тридцати шести лямов Крылышек судьям.
    Ответить
    life85
    1733584043
    Карась уже даже не в тройке?
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