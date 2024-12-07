Названы заработки российских судей в первой части сезона-2024/25

Российские главные судьи получат в общей сложности 53 миллиона 550 тысяч рублей за работу в первой части сезона-2024/25. Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 29 миллионов 250 тысяч.
Больше всех заработал Кирилл Левников – 3,2 миллиона. Второе место в списке делят Алексей Сухой и Артем Чистяков – по 3 миллиона.
Среди ассистентов по 1,3 миллиона заработали Андрей Веретешкин, Максим Гаврилин, Варанцо Петросян и Алексей Стипиди.
Кроме этих заработков арбитрам также выплачиваются ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.
- Учтены только гонорары за обслуживание 144 матчей 18 туров РПЛ, без учета Кубка России и других назначений
- При подсчетах учтена работа на любой позиции, включая VAR, помощника VAR и роль резервного судьи.