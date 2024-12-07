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    • «Краснодар» – «Локомотив»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 8 декабря

    «Краснодар» – «Локомотив»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 8 декабря

    В воскресенье, 8 декабря 2024 года, в 19:30 по московскому времени состоится центральный матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом».

    «Краснодар»

    Команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 38 очками после 17 матчей. У «Краснодара» 11 побед, 5 ничьих и лишь одно поражение. Разница мячей составляет +22 (34 забито, 12 пропущено).

    Последние три игры:

    «Локомотив»

    Московский клуб находится на 4-й позиции с 34 очками после 17 матчей. У команды 11 побед, 1 ничья и 5 поражений. Разница мячей составляет +7 (33 забито, 26 пропущено).

    Последние три игры:

    • 01.12.24: «Локомотив» – «Химки» 1:3;
    • 28.11.24: «Локомотив» – «Динамо» 0:1 (пен);
    • 23.11.24: «Спартак» – «Локомотив» 5:2.

    Очные встречи

    • 01.09.24: «Локомотив» – «Краснодар» 0:3;
    • 31.03.24: «Локомотив» – «Краснодар» 1:1;
    • 19.08.23: «Краснодар» – «Локомотив» 1:1.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив»

    «Краснодар» допустил осечку в предыдущем матче со «Спартаком», поэтому хозяева поля сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. «Локомотив» выдал трехматчевую проигрышную серию и пребывает в игровом кризисе. Наш прогноз – победа «Краснодара» или ничья (1.25).

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 10:01
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