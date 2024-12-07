В воскресенье, 8 декабря 2024 года, в 19:30 по московскому времени состоится центральный матч 18-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Краснодар»

Команда занимает 2-е место в турнирной таблице с 38 очками после 17 матчей. У «Краснодара» 11 побед, 5 ничьих и лишь одно поражение. Разница мячей составляет +22 (34 забито, 12 пропущено).

Последние три игры:

«Локомотив»

Московский клуб находится на 4-й позиции с 34 очками после 17 матчей. У команды 11 побед, 1 ничья и 5 поражений. Разница мячей составляет +7 (33 забито, 26 пропущено).

Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив»

«Краснодар» допустил осечку в предыдущем матче со «Спартаком», поэтому хозяева поля сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. «Локомотив» выдал трехматчевую проигрышную серию и пребывает в игровом кризисе. Наш прогноз – победа «Краснодара» или ничья (1.25).

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