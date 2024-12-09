Экс-судья ФИФА Лапочкин заявил, что Ленини должны были удалить в матче с «Локомотивом»

Бывший арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин считает, что судья Василий Казарцев должен был показать желтую карточку полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини на 44-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0). Она стала бы второй для игрока, так как первое предупреждение хавбек получил на 10-й минуте.

– Игра рукой Ленини? Хоть это 60 метров до ворот, три в два на скорости. Это был срыв перспективной атаки, и должна была быть показана желтая карточка, должно быть удаление.

– Отменный гол Кордобы. Давайте разберем, насколько было все объективно в этом моменте?

– Большая проблема нашего чемпионата – двойные трактовки. Сегодня арбитр в Краснодаре поступает абсолютно правильно. Игрок за линией офсайда мешает играть сопернику. Не будь он за линией офсайда, мог выйти вратарь или защитник мог пытаться сыграть в мяч.

Но вчера «Спартак» забил второй гол, и его не отменили, а там было более явное положение вне игры. Это сильно настораживает. Сегодня арбитр прав.

Что касается неназначенного пенальти, то в отличие от вчерашнего матча в Петербурге, это одна атакующая фаза. Проходит всего девять секунд от фола до контакта мяча и руки, а в Петербурге было 20. Здесь три передачи в касание и все по диагонали вертикально, поэтому это одна фаза.

Рука была за спиной, потом Ненахов зачем‑то выставляет ее в сторону и играет, но до этого был фол. Почему судья, ассистент, резервный не увидели первый фол, это большая загадка, никто не видит удар по ноге.

Если бы они там назначили фол, то вообще не было бы никаких разговоров, но, к сожалению, они пропускают. Затмение на 10 секунд не позволило арбитру получить более‑менее хорошую оценку.