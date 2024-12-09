Кордоба – о матче с «Локомотивом»: «Краснодар» заслуживал победы, был явный пенальти»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть.

Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался.

Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», – сказал Кордоба.