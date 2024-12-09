Кордоба – о матче с «Локомотивом»: «Краснодар» заслуживал победы, был явный пенальти»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).
«В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть.
Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался.
Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», – сказал Кордоба.
- На 84-й минуте матча с «Локомотивом» колумбийский форвард отправил мяч в сетку ворот москвичей, но он не был засчитан из-за офсайда.
- На 88-й мяч в штрафной площади гостей попал в руку полузащитника красно-зеленых Максима Ненахова. Судья Василий Казарцев после помощи VAR не стал назначать пенальти, поскольку ранее «Краснодар» сфолил в атаке.
- Безвыигрышная серия «Краснодара» в РПЛ достигла 4-х матчей подряд. Команда лидирует в турнире с 39 очками после 18 туров, опережая «Зенит» за счет победы в личной встрече. Вместе с Кубком России (без учета послематчевой серии пенальти) «быки» не выигрывают в 5 встречах кряду.