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    • Кордоба – о матче с «Локомотивом»: «Краснодар» заслуживал победы, был явный пенальти»

    Кордоба – о матче с «Локомотивом»: «Краснодар» заслуживал победы, был явный пенальти»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

    «В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть.

    Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался.

    Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», – сказал Кордоба.

    • На 84-й минуте матча с «Локомотивом» колумбийский форвард отправил мяч в сетку ворот москвичей, но он не был засчитан из-за офсайда.
    • На 88-й мяч в штрафной площади гостей попал в руку полузащитника красно-зеленых Максима Ненахова. Судья Василий Казарцев после помощи VAR не стал назначать пенальти, поскольку ранее «Краснодар» сфолил в атаке.
    • Безвыигрышная серия «Краснодара» в РПЛ достигла 4-х матчей подряд. Команда лидирует в турнире с 39 очками после 18 туров, опережая «Зенит» за счет победы в личной встрече. Вместе с Кубком России (без учета послематчевой серии пенальти) «быки» не выигрывают в 5 встречах кряду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.12.2024 09:04
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    Комментарии (17)
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    Борис34684
    1733726712
    Все правильно, ни гола ни пеналя не было. Са просто двигался завалив игрока соперника, хоть сам в овсайде находился.
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    ilich55
    1733727546
    "не стал назначать пенальти, поскольку ранее «Краснодар» сфолил в атаке"? Надо было реагировать на фол в атаке, а не ждать, когда будет совершён другой фол. Отматывая каждый раз до нужного эпизода, так недалеко можно дойти и до идиотизма. P.S. Определение положения "вне игры" просто впечатляет. Явное положение вне игры, но боковой судья не даёт отмашку, бежит полполя. Чего ждёт, кто придумал эти правила!?
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    R_a_i_n
    1733728992
    Ну согласно нынешним трактовкам правил пеналь отменён верно!
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