В воскресенье, 8 декабря, в 18-м туре РПЛ сыграют «Факел» и ЦСКА. Матч пройдет в Воронеже, начало – в 16:30 (мск).

«Факел»

Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков и находится на 14-й строчке в РПЛ. «Факел» добыл 2 победы, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 11:24.

Последние результаты «Факела» в РПЛ:

ЦСКА

ЦСКА набрал 28 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 27:14.

Предыдущие результаты ЦСКА в РПЛ:

Очные встречи

26.10.24 ЦСКА – «Факел» – 0:0 РПЛ;

07.04.24 ЦСКА – «Факел» – 4:1 РПЛ;

11.11.23 «Факел» – ЦСКА – 1:1 РПЛ;

04.10.23 «Факел» – ЦСКА – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;

09.08.23 ЦСКА – «Факел» – 0:2 Кубок России.

Прогноз на матч «Факел» – ЦСКА

«Факел» – неудобный соперник для ЦСКА. Из 5 последних очных матчей столичный клуб победил лишь однажды. На этот раз команда Николича также испытает проблемы на выезде. Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.83.

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