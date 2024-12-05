Петржела назвал главную силу «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что позволяет петербургской команде доминировать в РПЛ.
«Зенит» может приглашать легионеров высокого уровня, несмотря на отсутствие еврокубков. Также клуб может позволить себе покупать лучших игроков РПЛ из других команд.
Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с сине-бело-голубыми, кроме «Спартака», – заявил Петржела.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров, набрав 39 очков.
- Петербуржцы борются за 7-е чемпионство подряд.
Источник: «РБ Спорт»