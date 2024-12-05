Петржела назвал главную силу «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал, что позволяет петербургской команде доминировать в РПЛ.

«Зенит» может приглашать легионеров высокого уровня, несмотря на отсутствие еврокубков. Также клуб может позволить себе покупать лучших игроков РПЛ из других команд.

Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с сине-бело-голубыми, кроме «Спартака», – заявил Петржела.